Objavljen snimak na kojem specijalac u PS Vitez udara uhapšenog muškarca

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako policijski službenik jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK nogom udara muškarca koji je priveden u Policijsku stanicu Vitez. Snimak je izazvao burne reakcije, ali postoji i druga strana priče.

Kako nam je potvrđeno u MUP-u SBK, policijski službenici su 15. maja oko 00:30 sati u cilju sprečavanja krađe vozila zaustavili automobil BMW X6 kojim je, kako saznajemo, upravljao Ivan Franjić (1979.) iz Viteza. On je od ranije poznat policiji skoro svih kantona. Privođen je više puta zbog proizvodnje i prodaje droge, krađe skupocjenih vozila, teških krađa, iznude i lihvarstva, pucnjava, ugrožavanja sigurnosti i brojnih drugih krivičnih djela.



"Prilikom kontrole i alkotestiranja ustanovljeno je da je vozač I. F. bio pod utjecajem alkohola, a izmjerena količina je bila 1,51 promila. U skladu s odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, prema kojim je za takvu količinu alkohola obavezno zadržavanje u policijskoj stanici do otrežnjenja, osoba je lišena slobode i dovedena u prostorije policijske stanice Vitez. Alkoholizirani vozač je tom prilikom bio vrlo agresivan te je uputio više psovki i prijetnji policijskim službenicima Jedinice za specijalističku podršku, pokušavajući samovoljno napustiti službene prostorije", rekao nam je Rusmir Prohan, glasnogovornik MUP-a SBK.



Na snimku se čuje žena koja vrišti te se vidi kako specijalac koljenom udara uhapšenog. Odjeljenje za profesionalne standarde MUP-a SBK Travnik provodi internu istragu o svim okolnostima ovog slučaja kako bi se utvrdilo da li su prilikom poduzimanja službenih radnji eventualno prekoračene ovlasti te da li je sila upotrebljena u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima i Pravilnikom o upotrebi sredstava prisile.



"Napominjemo da se u svim slučajevima upotrebe sredstava prisile provodi interna istraga te da su standardi zakonitosti u radu policijskih službenika MUP-a SBK postavljeni veoma visoko. To najbolje ilustruje podatak da je u posljednje četiri godine protiv policijskih službenika pokrenuto više od 90 disciplinskih postupaka, kojim je obuhvaćeno više od 100 službenika policije, da su za dva službenika izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa, a da je trenutno privremeno suspendovano sedam policijskih službenika po različitim osnovama", rekao nam je Prohan.



Snimak je objavljen na Facebooku u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima i postao je viralan.