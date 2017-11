Mirsad Kandić, 36-godišnjak rođen na Kosovu i uhapšen u BiH pod sumnjom da je bio umiješan u terorističke aktivnosti IDIL-a, nakon hapšenja, a prije izručenja Sjedinjenim Američkim Državama na Sudu BiH se pojavio na ročištu za izjašnjenje o potjernici. Ovaj snimak objavio je Žurnal.info.

Mirsad Kandić, 36-godišnjak rođen na Kosovu i uhapšen u BiH pod sumnjom da je bio umiješan u terorističke aktivnosti IDIL-a, nakon hapšenja, a prije izručenja Sjedinjenim Američkim Državama na Sudu BiH se pojavio na ročištu za izjašnjenje o potjernici. Ovaj snimak objavio je Žurnal.info.

Na snimku se vidi Kandićevo priznanje da nema identifikacionih dokumenata na svoje ime, već samo lažnu ličnu kartu na ime Edin Radončić koju je koristio u našoj zemlji.



Njega su početkom jula uhapsili pripadnici SIPA-e po osnovu međunarodne potjernice Interpola Washington i Interpola Sarajevo u cilju vođenja krivičnog postupka zbog počinjenja krivičnog djela zavjera u cilju obezbjeđenja materijalne podrške ili resursa stranoj terorističkoj organizaciji, saopćila je sutkinja Biljana Ćuković.



Na ročištu je Kandić uz stidljivi smiješak govorio da je po zanimanju vodoinstalater, da je za taj posao završio kurs. Otkrio je da nema državljanstvo BiH, niti adresu prebivališta, već samo rodbinu koja živi blizu Vijećnice, a svoje matične adrese na Kosovu se ranije na ispitivanju "nije mogao sjetiti".



On se od januara ove godine skrivao u sarajevskom naselju Grbavica, a američko pravosuđe ga traži još od 2014. godine zbog dugogodišnjih veza sa terorističkim organizacijama.



Njegova advokatica se na ročištu u Sudu BiH usprotivila ekstradiciji i zahtijevala određene dokaze prije izjašnjavanja, a Kandić se nakon izručenja SAD-u pred sudom u Brooklynu izjasnio da nije kriv.



Kako piše Žurnal.info, Kandić je imao najmanje 11 identiteta, a hvalio se da je glavni IDIL-ov graničar, da regrutuje bombaše samoubice i da je na teritoriju pod kontrolom IDIL-a prebacio više od 20.000 ljudi.



Za svoje operacije koristio je više od stotinu Twitter profila, kretao se u pograničnom dijelu između Sirije i Turske, te direktno učestvovao u vrbovanju australskog tinejdžera Jake Bilardia koji je kasnije postao bombaš samoubica poznat po nadimku Jihadi Jake.



Kandića su prozvali šefom obavještajne službe Islamske države. Godinama su za njim tragale mnoge svjetske obavještajne službe, a izdala ga je jedna telefonska kartica. Na jednom predajniku na Palama 18. januara ove godine registrirano je da je upotrijebljena Kandićeva telefonska kartica kupljena u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Desetak minuta kasnije, predajnik u Kaknju registrirao je upotrebu ove kartice.



Kandić je kasnije karticu smjestio u prozor u iznajmljenom stanu na Grbavici, ali trag je ostao. Do kraja maja njemu se gubio svaki trag u BiH, a onda mu se policija počela približavati. Neupadljivog mladića služba je pratila danima, ali nisu bili sigurni da je baš to jedan od najtraženijih svjetskih terorista.



Uglavnom se kretao sam i nije komunicirao sa mnogo osoba u Sarajevu. Nakon rutinske policijske kontrole priveli su ga službenici Službe za poslove sa strancima i tada je započeo postupak identifikacije putem otisaka. Ubrzo je stigla potvrda iz SAD-a da je u pitanju Mirsad Kandić, jedan od najtraženijih svjetskih terorista.