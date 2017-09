Obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka u selu Mičivode na Sokocu

U selu Mičivode, općini Sokolac, obilježena 25. godišnjica stradanja Bošnjaka koji su 20. septembra 1992. godine ubili pripadnici jedinica tzv. Vojske Republike Srpske.

U selu Mičivode, općini Sokolac, obilježena 25. godišnjica stradanja Bošnjaka koji su 20. septembra 1992. godine ubili pripadnici jedinica tzv. Vojske Republike Srpske.

Tada su napadnuta sokolačka sela Kute, Novoseoce i Mičivode, u kojem je ubijeno 42 civilna lica, među kojima i nekoliko maloljetnika.



Prvo su počeli gađati bošnjačke kuće sa ceste Sokolac - Han Pijesak, nakon čega su srpski vojnici ušli u selo i počeli svoj krvavi pir.



U selu su bili samo civili i nije bilo otpora, jer niko nije posjedovao oružje.



Merdan Murtić je preživio masakr u Mičivodama bijegom u šumu, gdje se nekoliko dana probijao do slobodne teritorije.



"Meni su tog dana ubili oca, majku, maloljetnog brata, amidžu, dvije strine i 90-godišnju nanu. Tih se trauma nikad neću osloboditi i ne prođe dan da se ne sjetim tih događaja. Do dan danas neke žrtve nisu pronađene i niko ne želi da nam pomogne da nađemo njihove posmrtne ostatke", rekao je Murtić.



"Meni su tog dana ubili oca i majku. Posmrtne ostatke smo našli na Bećarima nakon anonimne dojave. Do dan danas niko nije odgovarao za pokolj nad nedužnim civilima. Tužilaštvu smo dali sve podatke i dokaze, no, nikad nije pokrenut postupak. Mi zahtjevamo da u skorije vrijeme Tužilaštvo pokrene krivični postupak zbog ratnih zločina nad civilnim stanovništvom i nikad nećemo odustati", rekao je Ago Andelić.