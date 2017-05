U okviru obilježavanja 22. godišnjice masakra na Kapiji u Tuzli, najtežeg ratnog zločina nad civilnim stanovništvom ovog grada, danas je na mjestu stradanja održana komemoracija u znak sjećanja na tragediju i stradanje svih civilnih žrtava rata u ovom gradu.

