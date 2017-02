Sarajevo se danas sjeća svih onih koji su dali život za slobodu i domovinu, kazala je predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo (KS) Ana Babić u obraćanju na Zajedničkoj komemorativnoj sjednici Skupštine KS, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća s područja KS.

Sjednicu je danas u Sarajevu organizirao Kanton Sarajevo povodom Dana sjećanja na sve poginule građane glavnog grada BiH u periodu od 1992. do 1995. godine te povodom 23. godišnjice stradanja građana Sarajeva na pijaci Markale.



Babić je podsjetila da je Skupština KS 2007. godine donijela odluku da se 5. februar obilježava kao Dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 1992. do 1995. godine.



"Prije 23 godine, na današnji dan, počinjen je stravičan zločin na pijaci Markale kada je ubijeno 68, a ranjena 142 naša sugrađana. Najveći masakr građana Sarajeva u proteklom ratu odabran je kao simbol obilježavanja dana sjećanja na sve nevine građane Sarajeva, ubijene tokom 1.935 dana opsade ovog grada", kazala je.



Ovaj dan, 5. februar 1994. godine, istakla je Babić, pobuđuje izuzetne emocije.



Predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Mešković kazao je da se, osim ovog zločina u Sarajevu, desio i veliki broj zločina tokom agresije na BiH.



Nažalost, kako je rekao, veliki broj počinilaca zločina još nije odgovarao i nisu izašli pred lice pravde, dodajući da se i žrtve i društvo trebaju zapitati kako su doprinijeli tome da svi odgovorni za zločine budu iza rešetaka i odgovaraju za svoja nedjela.



Međutim, istakao je da se ne može samo očekivati od institucija da sve same urade.



"Naša je obaveza da o tome pričamo, svjedočimo, pišemo, govorimo i pozivamo tužilaštvo i sudove da rade svoj posao, u onolikoj mjeri kojoj im mi žrtve stvorimo pretpostavke", zaključio je Mešković.



Nakon Zajedničke komemorativne sjednice, učesnici su položili cvijeće na spomen obilježje na pijaci Markale, gdje je održan i prigodan program.