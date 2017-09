Obećano povećanje penzija najugroženijima u FBiH za 10 posto, ali tek s novim zakonom

Ilustracija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Protesti penzionera najavljeni za 14. septembar definitivno se neće održati, a odluka je pala nakon što su se njihovi predstavnici sastali s premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem i federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom. Obećano je povećanje penzija za najugroženiju kategoriju, ali tek s novim Zakonom o PIO, koji nije ni upućen u parlamentarnu proceduru.

Predstavnici Saveza udruženja penzionera FBiH održali su protekle sedmice sastanak sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, na kojem je dogovoreno kako i na koji način poboljšati standard najugroženije kategorije penzionera.



Predsjednik Saveza udruženja penzionera Mehmedalija Rapa kazao nam je da su od Vlade Federacije BiH dobili napismeno, što su potpisali Novalić i Drljača, kako će se pokušati rješavati pitanje penzionera.



"Dogovorili smo da se hitno mora raditi na upućivanju Zakona o PIO u parlamentarnu proceduru i da u tom novom, izmijenjenom prijedlogu zakona, budu povećane penzije za 10 posto onima kojima su se do 31. jula 1998. penzionisali. To je nama Vlada obećala i mi smo se usaglasili", kazao je Rapa za Klix.ba.



Dodao je da su također dogovorili da penzionerima koji su penzionisani od 1. 8. 1998. do 31. 12. 2008. godine povećaju penzije za pet posto.



"U tekstu koji smo dobili od premijera stoji do 2007. godine, umjesto 2008. godine, tako da moramo vidjeti šta ćemo s tom godinom", napomenuo je Rapa.



Prema njegovim riječima također je dogovoreno da niko u Federaciji BiH ne može imati veću penziju od plate i da se pokuša smanjiti odnos najveće i najniže penzije.



"To će se uraditi tako što će u zakonu biti utvrđena odredba da se neće povećavati penzije onim penzionerima koji imaju više od pet najnižih plata. Jedna najniža penzija mora iznositi petinu najveće penzije. Također je dogovoreno da povećanje penzija ide u skladu sa rastom troškova života. To bi išlo za sve kategorije penzionera", rekao je Rapa.



Podsjećamo, penzioneri su prvobitno tražili povećanje penzija od 10 posto za sve penzionere, što im nije odobreno. Prema važećem zakonu samo se može povećavati i smanjivati koeficijent, što znači da se mogu povećavati ili smanjivate penzije svim penzionerima odjednom.



"Prvobitno zahtjev nije bio uredu. Ako bi se povećao koeficijent, svima bi se penzije povećale procentualno jednako. A to nema smisla jer bi to išlo u prilog samo onima koji imaju najveće penzije", kazao je Rapa.



Sve navedeno predstavnicima penzionera bio je dovoljan razlog da odustanu od protesta najavljenih za 14. septembar, a sutra će Skupština odlučiti da li će protesti ikako biti održani.



"Mi očekujemo da će još tokom ovog mjeseca taj zakon biti donesen", istakao je Rapa, dodavši da protesta najvjerovatnije neće biti.