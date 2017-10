Strah da bi u blizini njene parcele u sarajevskom naselju Švrakino selo mogla biti izgrađena benzinska pumpa ponukao je novinarku Sanelu Prašović-Gadžo da snimi dokumentarni film u kojem se žestoko obrušila na funkcionere Stranke demokratske akcije (SDA).

Strah da bi u blizini njene parcele u sarajevskom naselju Švrakino selo mogla biti izgrađena benzinska pumpa ponukao je novinarku Sanelu Prašović-Gadžo da snimi dokumentarni film u kojem se žestoko obrušila na funkcionere Stranke demokratske akcije (SDA).

"Ja ću glasno da kažem kao majka, vlasnica parcele, novinarka i javna ličnost: Gospodo, poručite vašem direktoru Zavoda za planiranje KS Hamdiji Efendiću da mu neće proći", rekla je Prašović-Gadžo.



Novinarka je dokumentarni film "Snaga je u istini i pravdi" snimila u privatnoj produkciji, a još uvijek nije poznato da li će on biti objavljen na nekoj od bosanskohercegovačkih televizija ili samo na internetu.



Simbolično, tema filma Prašović-Gadžo bile su izmjene regulacionog plana Švrakino Selo-Aneks u sarajevskoj općini Novi Grad, gdje i sama ima parcelu. Riječ je o izmjenama koje još uvijek nisu usvojene s obzirom na to da je tek prije 15-ak dana završena javna rasprava o Nacrtu izmjena regulacionog plana.



Kako nam je kazao načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, procedura plana izrade je u toku, a općina podržava stav građana iznesen na javnoj raspravi da se na tom lokalitetu ne gradi benzinska pumpa.



"Općina je podržala taj stav građana, kako na samoj raspravi, tako i u zvaničnoj proceduri koja je upućena prema Gradskom vijeću Grada Sarajeva, a koje će na kraju donijeti plan", kazao nam je Efendić.



On dodaje da svaki vlasnik zemljišta na lokalitetu za koji se radi plan ima pravo da se uključi u izradu plana svojim prijedlogom, a da se konačna odluka donosi tek nakon završetka kompletne procedure.



Činjenica da nije donesena nikakva zvanična odluka nije spriječila Prašović-Gadžo da snimi dokumentarni film u kojem optužuje lokalne vlasti za niz nepravilnosti i kriminalnih radnji.



Ona je navela da je u novembru 2015. godine kompanija HIFA-Oil kupila kuću smještenu između drugih kuća u naselju Švrakino Selo te da je isti dan kad je potpisan kupoprodajni ugovor Općini Novi grad predala zahtjev za dodjelu markice za benzinsku pumpu.



"I tako priča počinje. U institucijama su potom brzinski ucrtali pumpu, prvo na koncept, a potom i na novi nacrt regulacionog plana Švrakino Selo-Aneks. Građani su se pobunili još prošle godine, ali odbili su ih, a za odbijenicu su doznali ove godine, tačnije 5. septembra na javnoj raspravi", napisala je Prašović-Gadžo.



Ona tvrdi da predstavlja glas 154 osobe koje su rekle "ne", jer se ne plaši da će joj neko "stati ukraj". Prašović-Gadžo ističe da je sporno to što predstavnici institucija uporno brane privatni interes te što se benzinska pumpa nastoji ugurati doslovno među kuće.



"Jutros im imam samo reći: Političko-tajkunska trgovina tipa 'ja tebi urbanističku ili građevinsku dozvolu, a ti meni vozić', to prosto nije OK. Benzen izaziva rak. Eh, zato smo nas 154 kazali 'ne' toj pumpi i ne plašimo se nikakvog stranačkog jedinstva. Mi štitimo zdravlje više od 100 djece do 18 godina koja žive u krugu od 150 metara oko lokacije gdje HIFA-Oil želi izgraditi dvije benzinske pumpe na Južnoj longitudinali", napisala je Prašović-Gadžo.



Ostaje nepoznato da li će Prašović-Gadžo nastaviti snimanje serijala o izgradnji benzinskih pumpi i u drugim dijelovima BiH. Prema podacima iz 2016. godine samo u Federaciji BiH registrovane su 623 benzinske pumpe, a mnoge od njih nalaze se u neposrednoj blizini stambenih objekata.