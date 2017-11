Smijenjeni urednik emisije Dnevnik na Televiziji Kantona Sarajevo Aid Mršić uputio je pismo direktoru televizije Elviru Resiću i urednici informativnog programa Amri Topalbečirević u kojem je naveo da mu nije jasno zbog čega od njega traže da se vrati na poziciju urednika i šta se promijenilo pa ga danas smatraju podobnim.

Mršić je u pismu podsjetio da ga je rukovodstvo TVSA prije godinu i dva mjeseca smijenilo s pozicije urednika i to na način da mu je urednica informativnog programa Amra Topalbečirević poslala SMS poruku kojom ga obavještava da je promijenila raspored i da je njegovo ime izbrisano iz rubrike urednika i stavljeno na poziciju prezentera.Napominje da mu niko od nadređenih nije objasnio odluku te da je on profesionalno i etično obavljao svoj posao do današnjeg dana. Od Mršića je 14 mjeseci nakon smjene zatraženo da se vrati na mjesto urednika Dnevnika na TVSA."To mi djeluje konfuzno iz prostog razloga jer zvanično s te pozicije nisam ni odlazio, budući da nisam dobio odluku da sam smijenjen. Zbog toga sam u dilemi, kakav status zapravo imam, jer vlada nesklad između onog što je zvanični dokument i vaših usmenih odluka", napisao je Mršić.On se pita šta se to promijenilo u međuvremenu ako već prethodnih 14 mjeseci nije bio podoban za obavljanje funkcije urednika."Ukoliko se vratim na opis dužnosti iz mog ugovora, tamo stoji da svoj urednički posao trebam obavljati u skladu s profesionalnim standardima, novinarskom etikom i kodeksom. Ako ste spremni poštivati sve te norme, ja sam spreman raditi na tim principima. Međutim, ukoliko će se od mene tražiti da postupam mimo onog što mi u ugovoru stoji, tu prije svega mislim na svojevrsnu cenzuru, kao što to čine moje kolege, onda bi to u najmanju ruku bilo nekorektno", naveo je Mršić.Kao dokaz onome o čemu govori, rukovodstvu TVSA je dostavio originalnu verziju priloga koji je radio kao reporter s mjesta događaja i onoga koji je prošao cenzuru."Profesionalni standardi i etika nalažu da se držim pravila i da slušam sve strane u okviru događaja koji tretiramo te da na istinit, objektivan i prije svega profesionalan način informišemo gledatelje. Zbog toga vas još jednom molim da mi osigurate da obavljam svoj posao u skladu s profesionalnim standardima i novinarskom etikom. Ukoliko mi uskratite da obavljam svoj novinarski posao onako kako nalaže struka, bit ću primoran tražiti zaštitu novinarskog digniteta", zaključio je Mršić.