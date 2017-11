Novi zakon o stečaju u Federaciji BiH deblokirat će postojeće procese

Foto: Ilustracija

Novi zakon o stečaju, koji je jučer u formi nacrta utvrdila Vlada Federacije BiH, mogao bi konačno "otkočiti" postojeću blokadu stečajnih postupaka na terenu.

Novi zakon o stečaju, koji je jučer u formi nacrta utvrdila Vlada Federacije BiH, mogao bi konačno "otkočiti" postojeću blokadu stečajnih postupaka na terenu.

Odlukom Ustavnog suda FBiH, stečajni postupci su praktično blokirani, a stečajnim upravnicima vezane ruke za bilo kakve aktivnosti. Usvajanjem novog zakona o stečaju u Parlamentu Federacije BiH, proces stečaja ponovo bi zaživio.



"Zakon detaljnije propisuje način rada stečajnih upravnika, a otklanja i postojeće nedoumice koje su se pojavljivale u njihovom radu primjenom postojećeg Zakona. Za sve radnje tokom stečajnog postupka sada su precizirani rokovi, te je određen krajnji rok za završetak stečajnog postupka, koji traje dvije godine", izjavio je u razgovoru za Fenu sekretar Udruženja stečajnih upravnika BiH Mustafa Handžo.



Ističući da je pooštrena odgovornost stečajnih upravnika kaže da u zakonu postoje određena olakšanja u pogledu unovčavanja imovine nakon što se sada može prodati stečajni dužnik kao pravno lice i na taj način veoma brzo okončati stečajni postupak.



Osim toga, ograničen je broj stečajnih predmeta na dva, što do sada nije slučaj, a to omogućava stečajnim upravnicima da se maksimalno posvete radu.



"Također, način unovčavanja nekretnina novi zakon je uredio preciznije, što će uticati na bržu prodaju nekretnina. Radi toga su stečajni postupci uglavnom trajali dugo i posebno zbog dugog trajanja sporova, koji su proistekli iz stečajnog postupka. U novom zakonu izričito je propisano da su ti sporovi hitne prirode, te stečajni upravnik ima mogućnost kod nadležnih sudova tražiti prioritetno rješavanje tih sporova i na taj način se stečajni postupak ubrzava. Samim tim smanjuju se troškovi postupka, što u konačnici rezultira povoljnijem namirenju svih povjerilaca", objasnio je Handžo.



Pozitivni aspekti novog zakona za radnike i kompanije koje su pred stečajem ili u stečajnom procesu kaže ogledaju se u tome da je definirano da se potraživanje za radnike obračunava u bruto iznosu bez ograničenja u pogledu vremena i visine plate.



"U zakonu je pozitivno i to što predviđa mogućnost da kompanije koje su se našle u zoni prijeteće platežne nesposobnosti mogu pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, koji može trajati 150 dana uz mogućnost produženja za 90 dana. U tom postupku kompanija svojim povjeriocima u sudskoj proceduri može zaključiti nagodbu i na taj način izbjeći stečajni postupak i nastaviti normalno poslovanje", dodao je Handžo.



Pooštrene su sankcije za upravu, menadžere prirodnih društava koja su zapala u zonu nelikvidnosti. Ukoliko u roku od 60 dana ne pokrenu stečajni postupak slijede im sankcije koje se kreću od 10.000 KM pa naviše.



"Taj prekršajni prijedlog može podnijeti Finansijsko-informatička agencija FBiH, što do sada nije bio slučaj jer nije bilo određeno ko je ovlašten da podnese taj prijedlog za poslovne organe u firmama u kojima je nelikvidnost nastupila, a nisu pokrenuli stečajni postupak u zakonskom roku", kazao je Handžo.



Usvajanje novog zakona o stečaju u Parlamentu Federacije BiH očekuje se do kraja godine, a njegovim stupanjem na snagu bili bi uređeni predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja i provođenja, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.



Gotovo isti Zakon o stečaju, primjenjuje se u Republici Srpskoj od marta 2016. godine. Od usvajanja zakona do danas okončano je čak 77 predmeta od ukupno 225 koliko je pokrenuto u svega 16 mjeseci. Inicirano je 11 procesa restrukturiranja čime je zadržano gotovo 600 radnih mjesta, a četiri procesa restrukturiranja već se uspješno implementiraju u kompanijama koje su dobile priliku za revitalizaciju i nastavak poslovanja.