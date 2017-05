Samo sedam dana nakon što je Skupština Kantona Sarajevo (KS) usvojila izmjene zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i srednjem odgoju i obrazovanju, reagirao je sindikat tražeći nove hitne izmjene. Naime, prema novom zakonu, osobe koje su završile samo prvi ciklus studija ne mogu se prijavljivati na konkurse i raditi kao nastavni kadar.

Samo sedam dana nakon što je Skupština Kantona Sarajevo (KS) usvojila izmjene zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i srednjem odgoju i obrazovanju, reagirao je sindikat tražeći nove hitne izmjene. Naime, prema novom zakonu, osobe koje su završile samo prvi ciklus studija ne mogu se prijavljivati na konkurse i raditi kao nastavni kadar.

Sindikatu osnovnog odgoja i obrazovanja KS sporna su tri člana zakona, a prije svega odredbe člana 84. gdje je opisano koji stručni profil je potreban za rad nastavnog kadra u školi.Tako se navodi da razrednu i predmetnu nastavu može izvoditi osoba sa završenim II ili III ciklusom bolonjskog visokoobrazovanog procesa. To znači da osobe koje su završile samo I ciklus studija ne mogu raditi u nastavi.Ipak u članu 12. napomenuto je da osobe koje su završile I ciklus studija, a u školi su zaposlene na neodređeno, bez obzira na izmjene zakona mogu ostati i nesmetano raditi u školi. Drugim riječima, oni koji su već zaposleni na neodređeno s I ciklusom studija su sigurni, dok su oni koji trenutno rade na određeno ili su nezaposleni u startu diskriminirani, odnosno onemogućeno im je da se prijave na konkurs."Mi imamo radnike koji rade nekoliko godina u školama s I ciklusom studija. Svake godine prijavljuju se na konkurse, a s novim zakonom o obrazovanju, ukoliko ostane na snazi, od septembra će im to biti onemogućeno", kazao je za Klix.ba Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS.Sindikat je također nezadovoljan članovima zakona koji se odnose na mandat i djelovanje direktora. Naime, izmjenama zakona na zahtjev sindikata ograničeni su mandati direktora na maksimalno dva uzastopna mandata u jednoj školi. Ipak, ono što predstavnici sindikata još traže jeste zabrana političkog aktivizma direktorima škola.Zbog svega toga Sindikat je premijeru KS Elmedinu Konakoviću i ministru obrazovanja Elviru Kazazoviću uputio zahtjev za hitne izmjene zakona u članovima 84. 97. i 121. uz naglasak da izmjene budu usvojene najkasnije do 1. augusta 2017. godine, kako bi se svi prosvjetni radnici mogli prijavljivati na konkurse.