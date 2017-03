Novi protest radnika Željeznica RS-a 16. marta u Banjoj Luci

Foto: FENA

Sindikati Željeznica RS-a najavili su novu protestnu šetnju, ovaj put u Banjoj Luci, 16. marta.

Nakon sastanka predstavnika šest sindikata ovog javnog preduzeća istaknuto je da uprava i resorno ministarstvo nisu ništa uradili na ispunjavaju njihovih zatjeva, koje su iznijeli na protestima, u petak, 3.marta, u Doboju.



"Ostavljamo prostor Ministarstvu i upravi da nas pozovu na razgovor i da nam daju čvrste garancije da će naši zahtjevi koje smo uputili u petak biti ispunjeni. U tom slučaju odustajemo od protesta", kategoričan je Goran Čamdžić, predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila.



Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, najavljuju i druge, radikalnije mjere.



"U slučaju da nam ne izađu u susret i ne ispune naše uslove, spremni smo da uđemo u kršenje zakona jer vidimo da na zakonski način ništa ne možemo postići", rekao je predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin.



U zahtjevima sindikata traži se obustava primjene novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Željeznicama do donošenja programa zbrinjavanja viška radnika, isplata plaća i svih materijalnih troškova u zakonskim rokovima, poštovanje sudskih izvršnih presuda i pokretanje odgovornosti i smjena Uprave na čelu sa generalnim direktorom.



"Što se tiče zahtjeva da se u roku izmire sve obaveze zaostale iz prošle godine, kao i one po presudama, to je jedino moguće u postupku restrukturisanja. Napravili smo plan, o tome obavijestili Ministarstvo i Vladu i prijedlog uputili Svjetskoj banci. Njihovi eksperti dolaze polovinom marta da provjere sve naše navode i opravdanost takvog zahtjeva", rekao je ranije generalni direktor Željeznica RS-a Dragan Savanović.



Savanović je ocijenio da nikakav pritisak prema Upravi neće uroditi plodom jer će kredit, o kojem se pregovara sa Svjetskom bankom, biti operativan tek krajem godine, s obzirom na to da bord direktora o zahtjevu odlučuje u septembru.



Oko 2.000 zaposlenih u Željeznicama RS-a, koji su ranije tužili preduzeće zbog umanjenog toplog obroka i drugih naknada, iako su dobili spor, nisu naplatili dugovanja veća od 14 miliona KM.



Primjenom novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji predviđeno je da se s trenutno 3.101 radnika u Željeznicama RS ovaj broj smanji za 326 izvršilaca, odnosno na 2.775 zaposlenih.