Na jučerašnjoj sjednici Povjereništva SDA za Srebrenici došlo je do incidenta u kojem je jedna osoba povrijeđena, a naknadno je jedna osoba i uhapšena.

Na jučerašnjoj sjednici Povjereništva SDA za Srebrenici došlo je do incidenta u kojem je jedna osoba povrijeđena, a naknadno je jedna osoba i uhapšena.

Podsjećamo, sjednica Povjereništva SDA za Srebrenicu počela je u prostorijama Islamskog centra u Srebrenici, ali je vrlo brzo prekinuta nakon upada grupe muškaraca.



Prema izjavama članova Povjereništva Edina Ramića i Sadika Ahmetović, grupa muškaraca upala je u prostoriju u kojoj je održavana sjednica te je uslijedilo naguravanje u kojem je jedna osoba pretučena. Grupa je zatražila da Adil Osmanović napusti prostoriju te su ga, doslovno, izgurali iz prostorije.



Jučer je objavljeni snimak sa nadzornih kamera Islamskog centra u Srebrenici na kojem se vidi naguravanje. U javnosti je problematizirani o održavanje stranačkog sastanka u prostorijama Islamske zajednice. Sadik Ahmetović je za Klix.ba jučer pojasnio da je stranački sastanak održavan u prostorijama Islamske zajednice jer je "tu jedino bilo toplo".



Danas se na YouTubeu pojavili i snimka na kojoj je Senahid Hasanović, član Stranke za BiH. Hasanović na snimci psuje Sadiku Ahmetoviću.



"Sadik će mene pitati otkud ja u SDA. J...m li ti sestru ja. Ja sam rođen u SDA", čuje se na snimku..



Ahmetović je jučer za Klix.ba rekao kako je Fejzić na početku sastanka verbalno napao Adila Osmanovića.



Sadik Ahmetović za Klix.ba kaže da ga je, kao jedan od osnivača SDA u Srebrenici, jučerašnji sramni dan podsjetio na jednu ratnu sjednicu SDA Srebrenica kada je tadašnji prvi čovjek srebreničke SDA Hamed Efendić sazvao sjednicu pa je na učesnike skupa bačen suzavac i onemogućena sjednica.



"Sve informacije govore da je smijenjeni predsjednik SDA Srebrenica sa grupom izmanipulisanih momaka i članova drugih stranaka organizirao napad na Povjereništvo, kojim je presjedavao zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović. Na objavljeni video se zgražava kompletna bh. javnost gdje se vidi poniženje najjače stranke kao i države jer je gospodin Osmanović državni ministar", smatra Ahmetović.



On dodaje da je SDA jučer ponižena i da se nalazi na prekretnici pri čemu treba odlučiti hoče li dozvoliti da standard odlučivanja i demokratija koju je do sad baštinila SDA bude sila, fizički obračuni ili će napraviti demokratski iskorak.



Sukobi unutar srebreničke SDA traju faktički od 2014. Tada je na mjesto predsjednika OO SDA Srebrenica umjesto Ahmetovića došao Hamdija Fejzić. No, na proteklim lokalnim izborima Ahmetovićeva struja je odnijela uvjerljivu pobjedu te je formirala vlastiti poslanički klub koji djeluje opoziciono. Fejzić je sa još jednim poslanikom dio vladajuće koalicije.



Na sjednici Predsjedništva SDA 20.1. odlučeno je da se raspusti OO SDA Srebrenica i da se uvede Povjereništvo koje čine Adil Osmanović (predsjednik), Šefik Džaferović, Edin Ramić, Ramiz Salkić, Dževad Mahmutović, Sadik Ahmetović, Hamdija Fejzić i 6 odbornika SDA iz Srebrenice.