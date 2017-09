Novalić predložio suprugu bivšeg savjetnika za zamjenicu federalne pravobraniteljice

Fadil Novalić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Premijer FBiH Fadil Novalić predložio je Parlamentu FBiH da imenuje Mirelu Pelidiju za zamjenicu federalne pravobraniteljice. Riječ je o supruzi Denijela Pelidije, bivšeg savjetnika premijera FBiH, koji je u međuvremenu dobio posao u Elektroprijenosu BiH.

Premijer FBiH Fadil Novalić predložio je Parlamentu FBiH da imenuje Mirelu Pelidiju za zamjenicu federalne pravobraniteljice. Riječ je o supruzi Denijela Pelidije, bivšeg savjetnika premijera FBiH, koji je u međuvremenu dobio posao u Elektroprijenosu BiH.

O prijedlogu federalnog premijera trebalo bi da se u toku današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH izjasni Komisija za izbor i imenovanje. Kako saznajemo, sjednica komisije je zakazana jučer, ali je u konačnici odgođena i bit će sazvana za vrijeme pauze.



Premijer Novalić je Parlamentu FBiH aktom od 27. jula 2017. godine predložio da se za federalnu pravobraniteljicu imenuje Ivana Matijević, a za zamjenike Mirela Pelidija, Višnja Stanić i Suvad Murto.



Posebno je sporan prijedlog o imenovanju Mirele Pelidije za zamjenicu federalne pravobraniteljice s obzirom na to da ona dolazi iz Gradačca, isto kao i premijer Novalić. Pored toga, Pelidija je od aprila 2008. godine pa do novembra 2011. godine radila u privrednim društvima TMD AGS d.o.o. Gradačac, Tvornica motornih dijelova d.o.o. Gradačac, CIMOS Srebrenica d.o.o. Srebrenica i FAMOS ADI d.o.o. Sarajevo.



Inače, Novalić je prema podacima iz biografije bio uposlen kao rukovodilac razvoja u firmi TMD Gradačac Famos, predsjednik Upravnog odbora i direktor firme TMD Automobilska industrija (Cimos TMD) i glavni menadžer u firmi TMD Automobilska industrija (Cimos TMD).



Pored toga, suprug Mirele Pelidije izvjesno vrijeme je bio zaposlen u kabinetu predsjednika Vlade FBiH Fadila Novalića, nakon čega je zaposlen na radno mjesto inžinjera u Elektroprijenosu BiH.



Elektroprenos BiH odbio je dostaviti detaljne informacije u vezi s prijemom Denijela Pelidije na neodređeno vrijeme, ističući kako je sve urađeno u skladu sa zakonom.



Ipak, osobe koje su aplicirale na konkurs sumnjaju u zakonitost ovog zaposlenja jer im Elektroprijenos nije dostavio ni rang-listu kandidata, isto kao ni spisak osvojenih bodova na testiranju.



Dalje navode da je Uprava Kompanije odmah ostalim kandidatima koji nisu dobili posao vratila svu dokumentaciju koju su predali na konkurs kako Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove ne bi imale uvid u dokumente kandidata koji su bili veoma sposobni, ali nažalost nisu bili podobni.



Novalić nam je tada kazao da razumije da su osobe koje nisu prošle na konkursu razočarane pa sad traže nekog "dežurnog krivca" i da je to ovaj put "palo" na njega.



"Mogu jedino reći da nikad nikome nisam 'sredio' posao, niti ću to ikad uraditi, tako da su prozivke potpuno neutemeljene", rekao je Novalić.



Informaciju o tome da je Novalić predložio Mirelu Pelidiju za zamjenicu pravobraniteljice potvrdio nam je zastupnik i član Komisije za izbor i imenovanje Mahir Mešalić.



On je poručio kako je premijer Federacije BiH postao sinonim za nepotizam u FBiH. Ističe kako se hitno mora zaustaviti praksa zapošljavanja podobnih osoba koje su usko povezane s bh. političarima.