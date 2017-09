Novalić: Nismo odustali od povećanja akciza, izgradnja puteva u Krajini je prioritet

Fadil Novalić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić kazao je za Klix.ba kako je novac od klirinškog duga i akumulirane dobiti javnih preduzeća samo dio sredstava koja Vlada FBiH planira uložiti u cestogradnju.

"Mi smo taj novac odlučili uložiti u nekoliko putnih pravaca koje na početku mandata nismo ni planirali, a to su brze ceste Sarajevo-Goražde, Tuzla-Žepče i zaobilaznice oko Sarajeva i Mostara. Tu je i pravac Lašva-Nević polje koji je itekako bitan za Krajišnike i koji će puno bolje povezati Krajinu sa Sarajevom", rekao je Novalić.



Istakao je da je Unsko-sanski kanton još prije nego što su pronašli ova dva nova izvora finansiranja spadao u njihove prioritete te da je on još početkom ove godine u Bihaću jasno rekao da je Vlada iz kredita EBRD-a osigurala pare za izgradnju zaobilaznica Bihać i Cazin i projekt brze ceste Bihać-Bosanska Krupa, a dodatno su iz akciza predviđena dva feninga za pravac Lašva-Donji Vakuf.



"Nažalost, ovi projekti su stopirani nakon što nisu usvojene Izmjene i dopune Zakona o akcizama jer su međunarodne finansijske institucije upravo povećanjem trošarina uslovile svoje kredite. I njihov stav je sasvim razumljiv s obzirom na to da je lako uzeti kredit, ali Vlada mora biti odgovorna prema građanima i mora unaprijed osigurati novac za njegovo vraćanje. Od povećanja trošarina mi nismo odustali jer bez njih je izgradnja prioritetnih puteva, između ostalog u Krajini, nemoguća", rekao je Novalić.



Dodao je da pojedinci koji danas plasiraju netačne podatke o navodnom zapostavljanju USK očigledno pokušavaju skrenuti pažnju javnosti s činjenice da su upravo oni svojim politikantstvom u državnom parlamentu nanijeli Krajišnicima ogromnu štetu.



"Ponavljam, Krajina ostaje jedan od naših prioriteta i radit ćemo na tome da višegodišnja nepravda prema ovom djelu BiH konačno bude ispravljena", zaključio je Novalić.