Direktorsku stolicu u KJKP Vodovod i kanalizacija ove sedmice zauzela je Azra Muzur, bivša šefica tehničke službe sektora Kanalizacije, po struci inžinjerka građevine, hidrološki smjer. Na toj poziciji zamijenila je Nezira Hadžića koji je smijenjen jer njegovim radom nisu bili zadovoljni ni Vlada ni Skupština KS.

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

S novom direktoricom ViK-a razgovarali smo, između ostalog, o uzrocima koji su ovo preduzeće doveli u katastrofalno stanje, korupciji i neracionalnom zapošljavanju te rješenjima za okončanje redukcija u Sarajevu.Ključnim uzrocima koji su doveli preduzeće do trenutnog stanja smatra nepovoljnu finansijsku situaciju koja, tvrdi, nije omogućavala interventno i preventivno održavanje sistema vodosnabdijevanja te nesistemsku kadrovsku politiku."To podrazumijeva veliki odliv, zbog penzionisanja, stručnog tehničkog kadra i radnika na održavanju sistema vodosnabdijevanja i odvodnje te nepopunjavanje tih radnih mjesta, kao i politički ambijent u kojem je radilo preduzeće. Manji broj uposlenika snosi odgovornost za negativne pojave u preduzeću, ali većina uposlenika časno obavlja zadatke. Odlučni smo da sve negativne pojave uočavamo i poduzimamo zakonom predviđene mjere. Sigurno je da je bilo i neracionalnog zapošljavanja i da se nije vodila adekvatna kadrovska politika", kazala je Muzur za Klix.ba.Ističe da će primarni cilj Uprave, Nezavisnog odbora i Skupštine preduzeća biti zasnovan na mjerama Vlade KS i ciljevima premijera Elmedina Konakovića, između ostalog, na borbi s gubicima u vodovodnom sistemu, popravljanju imidža preduzeća te otvorenosti prema građanima i medijima."Cilj nam je ukidanje dnevnih redukcija do kraja godine, srednjoročni cilj je smanjenje noćne redukcije, što bi vodilo njenom ukidanju do polovine naredne godine, i dugoročno potpuno ukidanje redukcija i svođenje gubitaka na prihvatljiv nivo. Predlažem nezavisnom odboru svoj tim ljudi od povjerenja i očekujem podršku NO s kojim inače, moram to naglasiti, imam odličnu i intenzivnu saradnju. Novu upravu će činiti dokazani ljudi od struke, istinski profesionalci i ljudi kojima je boljitak njihovog preduzeća i grada prioritet", kazala je Muzur.Rješenjem za kraj redukcija smatra rješavanje svih problema koji dovode do njih, između ostalih, uspostavljanje monitoringa na svim zonama i praćenje bilansa vode, popravka i rekonstrukcija mreže i priključaka te bespravno korištenje vode koje podrazumijeva krađu vode na razne načine."Jučer sam donijela odluku o obustavi registracije pod nazivom 'bespravni potrošač'. Nijedan novi potrošač ne može biti bespravan, odnosno ne može se samovoljno bespravno priključivati na javni sistem i time narušavati sanitarnu sigurnost. Ovakva pojava ostavljala je mogućnost manipulacije na vodomjernom mjestu, izgradnje zaobilaznih vodova, tehnički neispravno izvođenje priključaka i slično. Priključenje na javni vodovodni sistem će se vršiti isključivo uz predviđene procedure i uz prethodno riješeno pitanje odvodnje", navodi naša sagovornica.Plana B, ukoliko ViK u narednih šest mjeseci ne dobije kredit EBRD-a, nema jer su, tvrdi, aktivnosti vezane za realizaciju kredita u procesu i ne vidi razlog da on ne bude realizovan. Ističe da su u toku i sistemske promjene, kao i aktivnosti vezane za izmjene organizacije preduzeća u tehničko-operativnim elementima."Od svih organizacionih jedinica tražit će se maksimalno zalaganje na radnom mjestu i odanost preduzeću, sve manipulacije i nedozvoljene radnje ćemo sankcionisati, a rad i posvećenost poslu nagraditi", rekla nam je v. d. direktorice KJKP Vodovod i kanalizacija.Vjeruje da u procesu vraćanja posrnulog preduzeća na pravi kolosijek neće biti problema, jer je rješavanje problema redukcija opredijeljenost Vlade KS, a u budžetu trenutno ima dovoljno sredstava koja su dovoljna da se do kraja godine nabavi potrebna oprema i angažuju mehanizacija i ljudi.Podsjećamo, Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo i Vodovod i kanalizacija Sarajevo potpisali su danas ugovor o isporuci vode Kantonu Sarajevo s izvorišta Tilava, što bi, očekuje se, trebalo popraviti situaciju u vezi s vodosnabdijevanjem u glavnom gradu BiH, gdje se stanovnici pojedinih dijelova grada godinama suočavaju s noćnim redukcijama, a u posljednje vrijeme i s dnevnim, često nenajavljenim.