Nikšić o reviziji tužbe protiv Srbije: Ako nema novih dokaza, onda ne treba praviti novi problem

Pokretanje revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid danas je bila jedna od tema sjednice Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH), za koju je predsjednik te stranke Nermin Nikšić rekao da to nije odluka koju treba da donese samo advokatski tim već da je to pitanje svih onih koji su doživjeli agresiju na BiH.

Nikšić je medijima uoči početka sjednice kazao i to da se ne radi isključivo samo o pravnom pitanju.



"To je teška politička odluka koja će se reflektovati ne samo na stanje u BiH nego i na region. Ja, kao i najveći dio građana BiH, bili bismo najsretniji da je to samo pravno pitanje, pa da se može ići na to da sud donese odluku na osnovu argumenata, činjenica i dokaza", rekao je.



Nikšićev stav je da se trebaju sagledati sve okolnosti i činjenice te na osnovu toga "hladne glave" donijeti odluku.



"U slučaju postojanja činjenica koje ukazuju na nove dokaze, niko nema pravo zaustaviti i spriječiti pravdu i istinu", istakao je Nikšić.



Međutim, dodao je, ukoliko nema novih činjenica i dokaza, onda ne treba praviti novi problem na području Balkana i čitave regije.



Osim revizije tužbe, kako je naglasio, na sjednici će biti govora i o redovnim aktivnostima stranke, kao što je unutrašnje ustrojavanje, aktuelna politička situacija…



Predsjednik SDP-a osvrnuo se i na napad autobusa s antifašistima ispred Partizanskog groblja u Mostaru, koji su krenuli obilježiti godišnjicu oslobađanja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu.



Nikšić smatra da ti koji su izvršili napad "vjerovatno imaju razloga za to" te da su to "oni koji se boje i mrtvih antifašista".



"Na taj način pokušavaju da spriječe obilježavanje godišnjice", kazao je, ipak izrazivši zadovoljstvo što se ove godine na obilježavanju godišnjice okupio veći broj antifašista nego ranije.



Izrazio je nadu da će BiH postati zemlja u kojoj neće biti takmičenja oko prekrajanja istorije te da će se ljudi okrenuti suživotu u kojem niko nikome neće smetati.