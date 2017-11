Nezavisni blok BiH organizovao je savjetovanje o temi "Mogućnosti i vizije razvoja nove penzione politike u BiH" na kojem je ponudio tri rješenja za bolji položaj penzionera i veće penzije te održivi sistem.

Nezavisni blok BiH organizovao je savjetovanje o temi "Mogućnosti i vizije razvoja nove penzione politike u BiH" na kojem je ponudio tri rješenja za bolji položaj penzionera i veće penzije te održivi sistem.

Predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić kazao je kako je ovo najugroženija kategorija ljudi u BiH te da će oni biti prioritet kojim će se baviti u svom radu.



"Želimo pokretati nova radna mjesta, uspostaviti bolju finansijsku kontrolu poslovanja i poboljšati ekonomiju. Nakon što poboljšamo sve pozicije u BiH, onda ćemo prioritetno povećati penzije. Postoji nekoliko načina i mi smo doveli ljude iz struke, predstavnike udruženja i naše ekonomsko vijeće koje će predstaviti rješenje", rekao je Šepić.



Kako je rekao Muharem Karamujić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i član Predsjedništva Nezavisnog bloka, postoje tri načina za spas penzionog sistema. Prvi je revizija funkcionalnosti postojećeg penzionog fonda.



"Trenutni način na koji se kalkulišu penzije je dosta zamršen i možemo ga nazvati crnom kutijom. To ne djeluje stimulativno i nije često ni fer, jer ne znači ako ste uplatili više doprinosa da ćete imati veću penziju. Neki ljudi ne zaslužuju tako visoke penzije, one će biti umanjene i taj iznos prebačen najugroženijim slojevima našeg društva", rekao je Karamujić.



Drugi način je finansijsko upravljanje, odnosno kreiranje investicionog fonda u sklopu PIO-a. Kako Karamujić kaže, trenutno fond posjeduje imovinu čija je vrijednost proračunata na 50 miliona KM, ali je ona zapuštena.



"Treba neko u ime penzionera voditi brigu o tome i dugovanju koje prema PIO-u iznosi blizu milijardu KM, a skoro pola od toga duguje država. To su ogromna sredstva. Fond treba voditi nezavisno kao Centralnu banku s menadžmentom koji će se uposliti putem internacionalnog konkursa", kazao je.



Treći način je uvođenje individualne štednje za ljude koji su veće platežne moći, a zauzvrat im dati manju stopu poreza na dohodak.



"Kada dođe vrijeme da povuku penziju, ta sredstva bi vršila manje opterećenje na javni penzioni fond, a ostatak novca bi išao ugroženim kategorijama", kazao je Karamujić.



Parlament FBiH trebao bi razmatrati novi zakon o PIO-u 21. novembra, a u njega treba da budu ubačeni i zahtjevi penzionera. Predsjednik Udruženja penzionera Omer Omerefendić kazao je kako se nada da će tako biti jer bi postojeći zakon potpuno uništio penzioni sistem za dvije-tri godine.



"Potrebno je veće zapošljavanje, veća privredna aktivnost i naplata doprinosa. Vlade su rješavale nagomilane socijalne probleme na račun penzionera. Treba imati tri uposlena na jednog penzionera, a mi smo u situaciji da je omjer jedan na jedan", rekao je Omerefendić.