Nevrijeme izazvalo manje poplave u Gračanici, u Tuzli padao grad

Foto: Arhiv/Klix.ba

Jaka kiša i vjetar izazvali su manje probleme na području Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona došlo je do izlijevanja potoka, te plavljenja stambenih i poslovnih objekata.

Potoci su se izlili u Gračanici, dok su u Stjepan Polju poplavljena četiri stambena i tri poslovna objekta. U Tuzli je osim jake kiše padao i grad, ali za sada nema informacija o eventualnim štetama.



Na području Banje Luke tokom noći su poplavljene pojedine ulice zbog prevelike količine padavina, ali je sve do ujutru sanirano.



Iz centara civilne zaštite FBiH i RS-a saznajemo kako za sada nema većih problema. Zabilježeni su odroni, ali oni nisu stvorili problem na putnoj komunikaciji.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, uglavnom prije podne. Više padavine u Krajini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevne temperature kretat će se od 13 do 19 stepeni, na jugu od 21 do 25 stepeni Celzijusa.