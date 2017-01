Neurohirurg Kemal Dizdarević dobio otkaz na KCUS-u: Nazvali su me i rekli da sam otpušten

Neurohirurg Kemal Dizdarević dobio je otkaz na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a odluka mu je saopćena putem telefona.

Kemal Dizdarević (Foto: Klix.ba)

Neurohirurg Kemal Dizdarević dobio je otkaz na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a odluka mu je saopćena putem telefona.

"Ja sam na redovnom godišnjem odmoru, javili su mi da mi je Sebija Izetbegović dala otkaz, ali nisam dobio nikakav papir. Ja ću 20. otići na posao i nastaviti svoje tužbe protiv nje. U slučaju da nastavi brutalno ići na moj identitet i sprečavati me da liječim ljude, ja ću znati način. Borit ću se, tužit ću je i za nezakonit otkaz. Ako me bude zaplašivala i blatila, to je njen način. Provincijalna profesorica došla je da upravlja sistemom na KCUS-u. Sveti se ljudima, zaplašuje ih, to nema smisla. Ja sam profesor neurohirurgije, operisao sam hiljade pacijenata i ona me je molila kada joj je trebalo", kazao je Dizdarević za Klix.ba.



Dizdarević je protiv generalne direktorice KCUS-a već podnio tri tužbe.



"Na nezakonit način me smijenila s mjesta šefa klinike i time poništila sudsku odluku. Tužio sam je jer je manipulisala u vezi s izborom direktora Kliničkih disciplina, to je bio netransparentan izbor, bio sam jedan od onih koji su se prijavili. Izabrala je profesora Junuzovića koji je predsjednik Disciplinske komisije, direktor Hirurških disciplina, šef Klinike za Urologiju i član Upravnog odbora, sve u jednom. Dobio sam informaciju da je on podnio disciplinsku prijavu koju je Izetbegović potpisala. Treći razlog je što sam imao ugovor koji je ona potpisala i protokolisala, na osnovu kojeg sam trebao dobiti novac od Evropske unije, ona to nije uradila od augusta. Čim je dobila tužbu isplatila mi je novac. Ona urušava KCUS", ističe Dizdarević.