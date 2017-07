Neodrživo uvođenje 30 hiljada penzionera u sistem, prijeti smanjenje penzija

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje omogućavaju, prema procjenama predlagača, penzionisanje 30 hiljada osoba. Ta oduka je izazvala negodovanja u Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje omogućavaju, prema procjenama predlagača, penzionisanje 30 hiljada osoba. Ta oduka je izazvala negodovanja u Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Direktor Federalnog zavoda za PIO Zijad Krnjić upozorio je da će izmjene, ukoliko dobiju podršku i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, dovesti do neodrživog stanja u penzijsko-invalidskom sistemu.



"Ta odluka je suprotna Strategiji reforme penzijskog sistema u FBiH koja predviđa postepeno pomjeranje dobne granice za odlazak u penziju naviše. Prijevremeni odlazak mlađih ljudi u penziju opteretit će fond finansijski", poručio je Krnjić za Klix.ba.



Dodao je da će, ako računamo na brojku od 30 hiljada, koliko je predlagač procijenio da će biti uvedeno novih penzionera u sistem, to značiti dodatno opterećenje za otprilike više od 10 miliona KM mjesečno, odnosno više od 120 miliona KM godišnje.



"To je blizu sedam posto ukupnog fonda. Za taj iznos nema pokrića, niti se može očekivati da mogu budući prihodi biti veći za taj iznos, tako da je to finansijski neodrživo", istakao je direktor Federalnog zavoda za PIO.



Na pitanje koliko je validna informacija da je riječ o uvođenju 30 hiljada novih penzionera u sistem, Krnjić objašnjava da nije moguće biti precizan.



"Procjena predlagača je da će biti omogućeno penzionisanje 30 hiljada osoba. U našim evidencijama je staž iz Bosne i Hercegovine, ali u pravo se ulazi ukupnim stažom. Mi ne možemo znati koliko je neko staža imao u Sloveniji, Hrvatskoj ili drugim zemljama, dok se ne prijavi za penziju. Međutim, ako je predlagač to procijenio, onda se to može i tretirati kao podatak", rekao je Krnjić.



Dodao je da, ukoliko nema 120 miliona KM, predlagač treba da odgovori na pitanje šta je rješenje.



"Ili će se smanjiti penzije, ili da nam neko da kredit pa da zadužimo i djecu i unuke", kazao je Krnjić, dodavši da bi volio da je usvajanje izmjena greška za koju se nada da neće biti konačno usvojena.



Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača razgovarao je danas s delegacijom Saveza udruženja penzionera FBiH o problemima koji tište tu populaciju, njihovom položaju te izmjeni i dopuni Zakona o PIO-u koju je usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.



"Zajedno smo ušli u ovaj metod rješavanja problema, zajedno ćemo 'pritiskati' Dom naroda Parlamenta FBiH da taj zakon ne bude usvojen. Jasan je stav Vlade da je taj zakon negativan i da predstavlja eroziju morala, urušava stabilnost penzijskog sistema, proizvodi ogromne dugove te onemogućava izmjene i dopune zakona koji su planirani, a predviđaju sistemski način rješavanja i trezorski način poslovanja", kazao je ministar Drljača.