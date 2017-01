Nenad Dizdarević kandidat za gradonačelnika Sarajeva

Bosanskohercegovački režiser, profesor i dekan na Sarajevo Film Academy Nenad Dizdarević potvrdio je za Klix.ba da je kandidat za gradonačelnika Sarajeva.

Nenad Dizdarević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Bosanskohercegovački režiser, profesor i dekan na Sarajevo Film Academy Nenad Dizdarević potvrdio je za Klix.ba da je kandidat za gradonačelnika Sarajeva.

"Prihvatam to s velikim zadovoljstvom, jer je to, na neki način, moje pristajanje da u ime nekih građana budem kandidat", rekao je Dizdarević.



Dizdarević je prvi zvanični kandidat za gradonačelnika Sarajeva. Spekulira se da su kandidati još Abdulah Skaka, dogradonačelnik Grada Sarajeva i Dževad Bećirević, bivši načelnik Općine Centar.



Kako je za Klix.ba rekao Dizdarević, riječ je o grupi novih vijećnika iz građanskog bloka koji će najkasnije početkom naredne sedmice obznaniti svoja imena. No, Dizdarević, a ni drugi nisu željeli govoriti o kojim tačno vijećnicima se radi.



U Gradskom vijeću Grada Sarajeva SDA će imati 8 zastupnika, SBB 3, Naša stranka 4, SDP 3, DF 3, a po jednog će imati GS i Prva nezavisna lista Stari Grad uz pet samostalnih vijećnika, a to su Vedran Dodik iz Saveza za Stari Grad, Mira Jurić iz Unije socijaldemokrata BiH, bivši članovi DF-a Sead Srna i Srđan Srdić te Bajro Biber iz BOSS-a.



Za formiranje većine neophodno je osigurati 15 glasova.