Nema štrajka medicinskih radnika u USK, Vlada prihvatila prijedlog kolektivnog ugovora

Nakon što je Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila prečišćeni tekst granskog kolektivnog ugovora sa Sindikatom zdravstvenih radnika USK, iz Sindikata su potvrdili da neće biti generalnog štrajka.

Iako su danas ranije donijeli odluku o proglašenju generalnog štrajka zdravstvenih radnika sa prostora USK, nakon što je Vlada USK dala su saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u FBiH, Sindikat zdravstvenih radnika USK odustao je od štrajka.



Potvrdio je to za Klix.ba Mirsad Muhamedagić, predsjednik Sindikata.



"Mi smo danas imali sastanak Predsjedništva sindikata u Bihaću i bili smo donijeli odluku o proglašenju štrajka. Međutim, u popodnevnim satima Vlada je, ipak, smogla snage i dala saglasnost na prečišćeni tekst granskog kolektivnog ugovora i na sporazum koji je Sindikat dostavio Vladi na predloženi kolektivni ugovor", rekao je Muhamedagić.



Osnovni zahtjev zdravstvenih radnika bio je povećanje satnice sa 2,0 na 2,35. Trenutna satnica od 2,0 regulisana je još 2007. godine, međutim iste godine nije usaglašen granski kolektivni ugovor, već je to učinjeno tek 2012. godine. Posljedica toga je šaroliko stanje od ustanove do ustanove u USK. Većina zdravstvenih ustanova ima satnicu 2,0, neke 2,05, dok bolnica u Sanskom Mostu i lječilište Gata imaju 1,80.



Iz Vlade su istakli da su pristali na povećanje satnice.



"Novim kolektivnim ugovorom podignuta je satnica sa 2,0 na 2,35 što je značajno povećanje. Ostali dijelovi ugovora su usaglašeni sa kolektivnim ugovorom koji je Nezavisni strukovni sindikat zaposlenih u zdravstvu usuglasio na federalnom nivou. Jedina izmjena je broj radnih sati u toku sedmice koji će, umjesto 40, kod nas na kantonu iznositi 37,5 sati", kazao je Salih Mesić, ministar zdravstva i socijalne politike USK.



U Sindikatu ističu da su pristali na 37,5 radnih sati sedmično, jer su bili svjesni da bi povećanje na 40 sati iziskivalo velika sredstva u budžetu, kojih realno nema.



Unatoč tome, iz Ministarstva su naglasili da bi se na osnovu potpisanog ugovora, plate svim zdravstvenim radnicima trebale osjetno povećati.



Također, istakli su da se ovdje priča ne završava, već da sada slijede razgovori sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije USK, koji također imaju svoje zahtjeve.