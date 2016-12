Negodovanje zbog sistema par-nepar: Niko nije vodio računa o Božiću, firme će pretrpjeti gubitke

Odluka vlasti da se saobraćaj odvija po principu par-nepar izazvala je negodovanje kod stanovnika Kantona Sarajevo. Mnogi od njih žive u područjima u kojima ne saobraćaju tramvaji i trolejbusi dok GRAS poručuju kako nema kapaciteta da pojača autobuski saobraćaj. Vlasti u KS u narednim danima očito će morati odgovoriti i na brojna druga pitanja nezadovoljnih građana.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Odluka vlasti da se saobraćaj odvija po principu par-nepar izazvala je negodovanje kod stanovnika Kantona Sarajevo. Mnogi od njih žive u područjima u kojima ne saobraćaju tramvaji i trolejbusi dok GRAS poručuju kako nema kapaciteta da pojača autobuski saobraćaj. Vlasti u KS u narednim danima očito će morati odgovoriti i na brojna druga pitanja nezadovoljnih građana.

Direktor GRAS-a Avdo Vatrić kazao nam je kako će GRAS postupiti skladno odluci Operativnog štaba Vlade Kantona Sarajevo u kojoj stoji da je potrebno maksimalno povećati kapacitete sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš odnosno saobraćaj trolejbusa i tramvaja.



On je istakao kako GRAS ima kapacitete da sprovede ovu odluku, ali da nemaju kapacitete da eventualno povećaju autobuski saobraćaj.



Vatrić je rekao da će u toku noći biti preciziran način na koji će se sprovesti odluke Vlade Kantona Sarajevo te da će detaljnije informacije imati tek sutra. Građani će moći besplatno koristiti trolejbuse i tramvaje sve dok traje mjera uzbune, ali ostaje pitanje šta će biti sa većim dijelom Kantona Sarajevo koji je prinuđen koristiti autobuse i minibuse kojih je ionako nedovoljno.



Ministar prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić kazao nam je kako se sistem par-nepar neće odnositi na taksi prijevoznike s obzirom na to da su oni dio javnog gradskog prijevoza.



Lukić nam je potvrdno odgovorio na pitanje da li se zabrana odnosi na vozila koja vrše dostavu, odnosno da dostavna vozila također imaju ograničenja.



"Ako uzmemo u obzir koliko vozila ima velepekara sigurno će naći i onih sa parnim, a i onih sa neparnim brojem. Sve druge namirnice se mogu dostavljati svaki drugi dan i taj problem je riješen", rekao je Lukić



Što se tiče stranih registracija koja završavaju na slovo, a ne na broj, odluka Operativnog štaba Vlade KS primjenjivati će se na način da će se zadnji broj, dakle broj prije slova, uzimati kao mjera.



Stanovnici Kantona Sarajevo zbunjeni su odlukom kantonalnih vlasti pri tome postavljajući masu logičnih pitanja na koje zvanični organi još uvijek nisu dali odgovore.



Naime, postavlja se pitanje šta će biti sa građanima koji rade treću smjenu u KS koja počinje u 23 sata, a završava u 7 sati. Podsjećamo, sutra od 7 sati zabrana važi za sva vozila čija registarska oznaka završava brojevima 0, 2, 4, 6, 8, dok se već od ponoći zabrana odnosi na vozila sa neparnim brojevima.



Posebno negoduju vlasnici hotela u Sarajevu koji ističu kako je država povrijedila njihovo osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na privređivanje za život. Jedan od vlasnika hotela kazao nam je da ne zna šta da radi s obzirom na to da sutra i narednih dana u hotele dolaze gosti automobilima koji su ranije rezervisali smještaj.



Jednom od čitatelja portala Klix.ba ostaje nejasno da li on uopće smije učestvovati u saobraćaju s obzirom na to da vozi kamion sa završnim parnim brojem registracije, a na kojem je prikolica čija registracija završava s neparnim brojem.



Sistem par-nepar ne dopada se ni vlasnicima Rent a Car agencija koje posluju u Sarajevu i koje već imaju veću količinu iznajmljenih vozila. Kako nam je rekao jedan od vlasnika agencije, odluka vlasti u KS stvorila im je ogroman problem jer su već iznajmili vozila klijentima koji mogu da se ne pridržavaju pravila Vlade KS.



Vlasnici iznajmljenih automobila su Rent a Car agencije koje su pravna lica, a kazna za pravna lica koja se ne pridržavaju sistema par-nepar kreću se od 1.000 do 5.000 KM.



Građani posebno negoduju i zbog činjenice da se u nedjelju (sutra) slavi Božić jer će brojne porodice biti spriječene da obiđu svoje najmilije isključivo zbog novouspostavljenog sistema saobraćaja.