NATO optužio Rusiju za "podrivanje stabilnosti i sigurnosti" u Evropi

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg (Foto: EPA)

NATO je u četvrtak optužio Rusiju za "podrivanje stabilnosti i sigurnosti" u Evropi kroz svoje "agresivno ponašanje".

"Aktivno smo radili na sklapanju strateškog partnerstva s Rusijom", izjavio je čelnik NATO-a Jens Stoltenberg na odbrambenom i mirovnom skupu u Italiji, misleći na period nakon Hladnog rata.



"Ipak, agresivno ponašanje Rusije podrivalo je sigurnost i stabilnost u Evropi", dodao je on.



Pobuna iz 2014. godine proruskih snaga u istočnoj Ukrajini i ruska aneksija Krima zategnuli su veze sa Zapadom do kranjih granica.



U reakciji na ta dešavanja, NATO je ojačao prisustvo u istočnoevropskim zemljama koje su sada njegove saveznice iako je njima svojevremeno vladala Moskva.



Stoltenberg je opisao rusku "nelegalnu aneksiju Krima" kao "prvi put od Drugog svjetskog rata da je teritoriju evropske zemlje silom otela druga država".



"Rusija nastavlja da destabilizira istočnu Ukrajinu. To je sukob u kome je skoro 10.000 Ukrajinaca poginulo i enormno je promjenio sigurnosni kontekst", kazao je.



Čelnik NATO-a izjavio je, međutim, da ne traži konfrontaciju s Rusijom i da snažno vjeruje u dijalog.



Alijansa je razmjestila multinacionalne bataljone u Estoniju, Latviju, Litvaniju i Poljsku dok NATO nastoji da ih uvjeri da neće biti prepuštene same sebi u slučaju nove krize, prenosi AFP.