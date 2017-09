Sa sredstvima kojima grad raspolaže uz samo prosječnu gradsku upravu Mostar bi mogao biti najuređeniji grad u regiji, međutim, stanje je potpuno suprotno, zaključak je istraživanja udruženja okupljenih u koaliciju Naše društvo.

Predočen je i niz frapantnih podataka na vanrednoj press konferenciji povodom aktuelne situacije vezane za komunalni nered u Gradu Mostaru i šutnju administracije. U ime udruženja Futura, OKC Abrašević i Sensus govorili su Marin Bago, Husein Oručević i Majda Šehić.



"Čistoća i zelene površine su dio projekta jer su naši građani odabrali to kao prioritet. Mislili smo da će ići lakše, ali stvar se toliko zakomplicirala da informacije moramo podijeliti s javnošću. Iako nam je gradonačelnik dao načelnu podršku za realizaciju projekta, odgovori na 18 pitanja koja smo postavili nisu došli ni nakon tri mjeseca koliko čekamo", kazao je u uvodu Marin Bago navodeći konkretna pitanja i ugovore koje su tražili od gradske administracije i javnih komunalnih preduzeća, a koja su i po zakonu morali biti dostavljeni.



Bago je naveo kako po saznanjima organizacija koje rade na projektu gradska administracija ne posjeduje ni tražene ugovore sa komunalnim preduzećima i planove upravljanjima zelenim površinama te da je sve najobičnija anarhija.



"Kantonalni Zakon o komunalnim djelatnostima nalaže šta spada u Program zajedničke komunalne potrošnje i na nivou Mostara to je u budžetu godišnje više od devet miliona KM, a u zadnjih osam godina za ovo je utrošeno po našim procjenama 67 miliona KM. Svaki građanin Mostara na ovo se može samo nasmijati", kazao je Bago.



Zenica, Banja Luka, Derventa i mnogi drugi gradovi u našoj zemlji imaju Program zajedničke komunalne potrošnje i realizaciju javno objavljen na službenim web stranicama, što je i prezentirano na konferenciji te je istaknuto da je po zakonu obavezno da i Mostar ima nešto slično.



"Iz budžetskih sredstava grada za ovu godinu milion i 250 hiljada je za čišćenje, isto toliko je i za uređivanje zelenih površina. Ukupno održavanje parka Zrinjevac košta godišnje 110 hiljada KM, mislimo da je to puno jer ga održava jedan čovjek. Ne znamo kako tolike pare može zaraditi jedan čovjek sa niskom stručnom spremom", kazao je dalje Bago iz Udruženja Futura te uporedio brojeve sa Banjom Lukom i Zenicom koje ulažu manja ili slična sredstva u mnogo više zelenih površina.



Napomenuto je da istraživanje nije ulazilo u rad javnih preduzeća, da to tek slijedi te da su za cjelokupno stanje odgovorna četiri čovjeka iz gradske uprave, dva iz Odjela za komunalno, gradonačelnik i šef Odjela za finansije. Još je navedeno da sve ovo nema nikakve veze sa novcem koji građani plaćaju za odvoz smeća, to su potpuno druga sredstva.



"Tražimo odmah javno objavljivanje Program zajedničke komunalne potrošnje i operativni plan o mjesecima i to tražimo u roku od sedam dana. To i amaterska uprava može uraditi u tom roku, a bez toga ništa nije legalno i sve je čisti kriminal. Po ovim pitanjima danas je stanje gore nego 1995. godine", zaključio je Bago.



Husein Oručević iz OKC Abraševića govorio je o kontroli rada institucija, o tome kako jedna institucija kontroliše drugu te kako takav mehanizam nedostaje na primjeru Grada Mostara. Majda Šehić je naglasila da se ovim pitanjima bave najviše zbog toga što su to pitanja koja građani potenciraju, ali i da je okolina izuzetno bitna i na fizičko, kao i psihičko zdravlje građana.