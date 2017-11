Mreža Naše društvo naglasila je na današnjoj konferenciji za medije vezanoj za komunalni nered u Gradu Mostaru i šutnju administracije da želi znati gdje nestaje novac poreskih obveznika predviđen za komunalne poslove u Gradu Mostaru.

Marin Bago (Foto: Klix.ba)

Husein Oručević (Foto: Klix.ba)

Marin Bago iz Udruženja Futura i Husein Oručević iz OKC Abrašević prezentirali su porazne podatke o radu gradskih vlasti te najavili nove akcije i moguće podizanje krivičnih prijava protiv odgovornih.Oručević je na početku iznio hronologiju dešavanja te probleme koje su imali u komunikaciji s gradskim vlastima, posebno naglasivši da se projekt "Pravo na grad" usmjerio na područje održavanja javne higijene i zelenih površina jer su anketirani građani upravo to istakli kao primarni problem u nadležnosti gradskih vlasti."Bolje da nismo dobili odgovore na naše pitanje jer je postojao tračak nade da nešto ipak funkcioniše, ali ovo što smo od gradskih vlasti dobili izaziva frustracije. Prvi odgovor je bio da nema zajedničkog programa komunalne potrošnje, da se radi po starom programu iz prošle godine. To nije moguće jer ne možete kopati istu rupu, ne možete posaditi isto drvo. Odgovor jasno pokazuje da nema nikakvog plana, a da je izvršenje i realizacija vrlo upitna", istakao je Marin Bago.Nadležni iz gradske uprave su odgovorili i da ne posjeduju katastar zelenih površina, što u mreži Naše društvo komentarišu da je očito da ne postoji nikakav nivo poslovanja."Dobili smo odgovor da su ugovori s komunalnim preduzećima davno potpisani i da su na snazi. Međutim, zakon nalaže da se svake godine ugovor mora obnavljati i ovdje je vrlo jasno da preduzeća koja u Mostaru obavljaju komunalne djelatnosti nemaju ugovore niti sa gradom, a niti sa građanima. Po tome svako od nas može kupiti kamion, odvoziti smeće i ispostavljati račune", nastavio je Bago.Husein Oručević je kazao kako je projekt postigao rezultate i da su prerasli u inicijativu građana."U Mostaru se stalno priča o podjelama i stvara se 'mutna' situacija koja dovodi do netransparentnosti kod utroška javnih sredstava. Mi zapravo tražimo informacije kako se troši novac i mijenjamo naraciju. U mutnim vodama se lovi i novac nestaje", kazao je Oručević.Na konferenciji su najavljene i konkretne aktivnosti u narednom periodu."Uputit ćemo zahtjev gradskoj upravi da do Nove godine, što je zakonska norma, donesu Plan zajedničke komunalne potrošnje, operativni i dinamički plan za narednu godinu. Želimo sve informacije javno. Pošto su nam dali troškovnik za 2016. godinu i sve one odgovore koji su van pameti, tražimo operativni i dinamički plan za tu godinu, želimo znati kako su trošili novac. Nevjerovatno je da Mostar za zelene površine potroši skoro kao Banja Luka", istakao je Marin Bago.Bago je iznio cijeli niz akata koji trebaju biti dostavljeni jer zakon nalaže da su oni javni."Ako ovo ne dobijemo do kraja godine mi ćemo podignuti krivične prijave protiv četiri čovjeka koji potpisuju svaki papir. Ti potpisani papiri u posljednih osam godina iznose 67 miliona KM. Podnijet ćemo krivične prijave protiv Ljube Bešlića, Izeta Šahovića, Omera Pajića i Stjepana Šaravanje. Oni su potpisali svaku isplatu i oni nemaju zakonom tražene dokumente", najavio je Marin Bago te pozvao organe pravne države da se pozabave ovim problemima.Koliko je karikaturalna situacija u papirologiji koja prati trošenje novca najbolje govori istaknuti primjer da se jedna grana pila 40 sati, a odvozi 48 sati.