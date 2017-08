Narodna skupština RS-a ima 20 sekretara, plate od 1.300 do 1.700 KM

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zapošljavanje sve većeg broja službenika u javnom sektoru i gomilanje administracije u državnim, entitetskim, opštinskim i kantonalnim institucijama u BiH često je pod lupom javnosti i podložno različitim analizama i kritikama. Raspitali smo se kakva je situacija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odnosno da li obim administrativnih poslova o ovoj zakonodavnoj instituciji zahtjeva angažman čak 20 sekretara.

Sistematizacijom radnih mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srpske predviđeno je ukupno 120 radnih mjesta-izvršilaca, a trenutno je od predviđenog broja zaposleno 83 izvršilaca.



U odnosu na postojeća 22 stalna radna tijela, odnosno 20 skupštinskih odbora i dvije komisije, kao i dva ad hoc radna tijela, angažovano je ukupno 19 sekretara odbora, kažu u skupštini.



"Iz navedenog je evidentno da pojedini sekretari odbora pokrivaju i više od jednog radnog tijela. Pored navedenog, brojni sekretari odbora, pored svog osnovnog radnog mjesta, obavljaju i druge radne poslove, konkretno njih sedam. Dakle, 30-tak poslova definisanih sistematizacijom radnih mjesta obavlja 19 sekretara odbora", saopštavaju iz skupštine.



NSRS ima jednog generalnog sekretara i on se bira na osnovu odluke NSR-aS. Njegova plata definisana je Pravilnikom o platama i naknadama izabranih i imenovanih lica Narodne skupštine Republike Srpske, kao i odlukom Administrativne komisije Narodne skupštine Republike Srpske. Osnovni koeficijent za njegovu platu iznosi 25,5. Dodatni koeficijent, po osnovu odluke Administrativne komisije iznosi 6,38, a cijena rada je 100 KM. Generalni sekretar nema pravo na topli obrok, prevoz i regres.



Ostalih 19 sekretara ima pravo na topli obrok, prevoz i regres, svi su prijavljeni na neodređeno. Propisano je da moraju imati visoku stručnu spremu.



"Plate sekretara odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske i drugih službenika definisane su Pravilnikom o platama i naknadama zaposlenih u Službi Narodne skupštine Republike Srpske sa rasponom koeficijenata od 13 do 17 i cijenom rada od 100 KM. Plate sekretara za svaki mjesec posebno određuje generalni sekretar Narodne skupštine", rečeno nam je u skupštini.



Poslanik NDP u NS RS Zdravko Krsmanović kaže da je činjenica da se broj zaposlenih u entitetskom parlamentu u posljednje vrijeme povećao i da se stiče utisak da je po partijskoj liniji, odnosno po liniji DNS-a, kojem pripadaju predsjednik Narodne skupštine i generalni sekretar, odnosno da su oni malo otvorili vrata skupštine za administrativno osoblje, tako da se postavlja pitanje da li je primjereno da se sada povećava njihov broj.



"Isto tako je potrebno reći da oni službenici koje sam ja zatekao kao narodni poslanik i sa kojima sarađujem zaista profesionalno i korektno odrađuju svoj posao. Dakle, mislim da broj administrativnog osoblja treba smanjivati, ali i da ono osoblje sa kojim sam ja imao kontakt služi za primjer", ocjenjuje Krsmanović.



Poslanik PDP-a u NS RS Miroslav Brčkalo kaže da se radi o opštoj pojavi u RS-u da se brojni ljudi zapošljavaju kroz javni sektor.



"Nekada je SNSD to smatrao svojom 'prćijom' i nagurao svoje ljude, sada je to možda još i izraženije jer DNS ima svog čovjeka na mjestu predsjednika Narodne skupštine i generalnog sekretara, što svakako nije dobro jer predstavlja opterećenje u smislu protiska na budžet, ali isto kao što ljudi koji su zaposleni u Elektroprivredi RS nisu proizvodili električnu energiju nego su donosili glasove vladajućima sumnjam da taj, gotovo uduplan broj službenika, doprinosi duplo većoj efikasnosti Narodne skupštine. Uglavnom su to zahvalnice nekim ljudima koji su u određenom momentu dali, u ovom slučaju, DNS-u", rekao je Brčkalo.



Za dugogodišnjeg banjalučkog novinara Neđu Đevića, koji je i sam svojevremeno izvještavao sa skupštinskih sjednica, radi se o klasičnom primjeru stranačkog zapošljavanja.



"Ogromne su to pare i preveliki broj službenika poredeći sa situacijom u kojoj mi živimo. Na žalost, to nije stanje samo u Narodnoj skupštini RS, još strašnije je u drugim institucijama kao što je Vlada RS i mnoge druge, ali ima i strašnije od strašnijeg, to su pojedinci u tim institucijama koji vjerovatno i ne znaju gdje sve rade a imaju velika primanja, odnosno ne dolaze na posao, imaju službena vozila, vozače i štošta. Kada su izbori, svi ti službenici glasaju za lidere svojih partija što im omogućava da ostanu na tim pozicijama, a ako slučajno ostanu bez pozicije onda o svojim partijskim šefovima govore sve najgore", smatra dugogodišnji novinar iz Banje Luke Neđo Đević.



U periodu od 2006. godine do danas broj službenika u NSRS je gotovo dupliran. Tada je bilo uposleno 40-ak službenika, odnosno na dva poslanika je dolazio jedan službenik. Prema tvrdnjama naših izvora iz skupštine pojedini sekretari su prvo primani na mjesto portira, a nakon što bi u određenom periodu završili fakultet, ekspresno bi dobijali mjesto sekretara.