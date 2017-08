Narodna kuhinja Stari Grad spremna za prijem kurbanskog mesa

Foto: Arhiv/Klix.ba

Udruženje Narodna kuhinja "Stari Grad" Sarajevo izrazilo je spremnost i želju za prijem donacija kurbanskog mesa u dane obilježavanja Kurban-bajrama radi poboljšanja kvaliteta ishrane korisnika te kuhinje, kao i ostalih osoba i porodica kojim pružaju pomoć.

Narodna kuhinja "Stari Grad" obavijestila je sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje žele donirati kurbansko mesa toj kuhinji da će prijem i podjela kurbanskog mesa biti obavljano od 1. do 3. septembra od 8 do 20 sati, kao i da je uz donirano kurbansko meso donator obavezan predočiti urednu dokumentaciju o ispravnosti mesa (VS obrazac izdat od nadležne Veterinarske stanice).



Također, podjelu kurbanskog mesa moći će obavljati ovlaštene osobe ispred Narodne kuhinji u ulici Halači broj 6, a pojedinačna podjela kurbanskog mesa od neovlaštenih osoba u istoj ulici neće biti dozvoljena.



Svi koji se žele blagovremeno informisati o detaljima o preuzimanju kurbanskog mesa od Narodne kuhinje "Stari Grad" mogu to učiniti na telefon 033 237-189, navedeno je u saopćenju.