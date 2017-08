Aktivno je narandžasto upozorenje Meteoalarma za cijelu BiH zbog velikih vrućina koje se očekuju sutra. Temperature će na jugu rasti i do 41 stepen celzija.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će preovladavati sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost.



U večernjim satima su ponegdje u Posavini i Krajini mogući pljusak kiše i grmljavina.



Jutarnja temperatura će biti od od 14 do 20, na jugu od 22 do 26, a najviša dnevna od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 41 stepen.