Nakon redukcija sarajevska porodica dobila račun za vodu u iznosu od 1.180 KM

Redukcije vode u glavnom gradu BiH postale su svakodnevnica s kojom građani žive. Bez obzira na to što u nekim dijelovima Sarajeva vode više nema nego što ima, iz preduzeća Vodovod i kanalizacija redovno stižu računi u kojima je naplaćen i zrak koji pokreće vodomjer kada voda dođe.

Najbolje to primijete stanari koji imaju svoje vodomjere. Porodica Graho bila je neugodno iznenađena kada je nakon računa za novembar koji je iznosio 21,55 KM i decembar - 30,25 KM, stigao januarski račun s iznosom od 1.179 KM.



"Poslali su račun koji je nenormalan kada pogledate prethodne račune. To je skoro 600 kubika vode. Kada sam se raspitala prijatelji su mi rekli da je to mjesečna potrošnja autopraonice", rekla je Lejla Graho za Al Jazeeru Balkans.



Mislila je da je greška pa je otišla u Centar za potrošače ViK-a, odatle su je poslali na odjel za reklamaciju gdje su joj rekli kako je "potrošila toliko vode" i da može platiti račun u ratama.



Na upit Al Jazeere kazali su kako su računi interna stvar potrošača i ViK-a. Iako je utvrđeno da je vodomjer pokvaren to neće promijeniti stvar jer je prema odluci Kantona Sarajevo za vodomjer zadužen vlasnik stana/kuće/objekta.



Prema izjavama prodavača vodomjera, ovaj uređaj ima garanciju godinu dana i ne možete golim okom utvrditi kvar već je potrebno odnijeti u laboratoriju gdje se ispituje.