Vatrogasci čiste spomenik poginulim borcima (Foto: Facebook)

Prvi put nakon otkrivanja spomenika poginulim borcima u Dolini heroja u Nacionalnom parku Sutjeska 1971. godine, počela je kompletna restauracija ovog historijskog blaga na teritoriji općine Foča.

Fočanski vatrogasci već su počeli pripremati spomenik za čišćenje, a sredstva za restauraciju će obezbijediti Vlada RS-a.



"Zahvaljujemo se načelniku općine Foča Radislavu Mašiću na razumijevanju te ustupanju vatrogasaca i opreme bez nadoknade", kažu iz Nacionalnog parka Sutjeska.



Dolina heroja je memorijalni spomenik posvećen bitci na Sutjesci koja se odigrala 1943. godine. Spomenik poginulim borcima je rad kipara Miodraga Živkovića. Ispred spomenika je spomen kosturnica u kojoj je sahranjen 3.301 borac.







Spomenik visine 19 metara se sastoji od dvije kamene gromade od bijelog cementa. Kako kaže autor, ove gromade simbol su surovog prostora na kojem se odigrala bitka, ostavljajući iza sebe duboke kanjone rijeka i težeći ka sniježnim vrhovima planina ka izlazu u pobjedu. Kraci na spomeniku simbolišu taj prodor, a prostor između je simbolika slobodnog prostora unutar jedinica koje su sa sobom spašavale ranjenike i nemoćne.



Kroz prostor između dvije gromade nastavljaju se stepenice do visokog amfiteatralnog oblika sve do mermernih traka na kojima su ispisana imena 16 udarnih brigada, ime centalne bolnice i Vrhovnog štaba. Sa donje strane spomenika je spomen kosturnica u kojoj je sahranjen 3.301 borac od 7.860 poginulih u toku Pete neprijateljske ofanzive. Osim spomenika, Memorijalni kompleks na Sutjesci bio je uništen i opljačkan u ratu 90-ih godina.



Naredne godine obilježava se 75 godina od Bitke na Sutjesci, a do tad bi spomenik u NP Sutjeska trebao dobiti novi sjaj.



Podsjećamo, teško prohodan teren na Tjentištu pomogao je partizanima u odbrani od Nijemaca u odlučujućoj bici u Drugom svjetskom ratu.



Pored restauriranog spomenika, NP Sutjeska uskoro će dobiti žičaru i skijalište te nove vile, restorane, puteve, saobraćajne znakove i putokaze. Iako je uspostavljanje sistema samoodrživosti parka zahtjevan proces, NP Sutjeska počeo je pozitivno poslovati, a u narednom periodu nadležni planiraju unaprijediti i dugo zapostavljeni zimski turizam.