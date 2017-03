Nakon 20 godina: Otkriven napadač koji je pokušao ubiti boksera Antona Josipovića

Anton Josipović

Poslije 20 godina u Jagodini je lociran Zoran Srdić, osumnjičen za pokušaj ubistva Antona Josipovića (55) u Banjoj Luci. Osvajač zlatne olimpijske medalje u boksu iz Los Angelesa 1984. ranjen je u kafiću 1997. godine uz povik: "Majku ti ustašku".

Nakon 20 godina istrage, tužilaštva u Banjoj Luci i Srbiji konačno su uspjela da uđu u trag osumnjičenom za pokušaj ubistva Antona Josipovića (55), slavnog banjalučkog boksera i osvajača zlatne olimpijske medalje u Los Anđelesu 1984. godine. Kako saznaju "Novosti" od izvora bliskog istrazi u Republici Srpskoj, riječ je o Zoranu Srdiću iz Jagodine



Slučaj bi uskoro mogao da dobije i sudski epilog, jer je Okružno javno tužilaštvo (OJT) u Banjoj Luci predmet protiv Srdića ustupilo Višem javnom tužilaštu u Jagodini.



"Krivično gonjenje protiv prvoosumnjičenog, zbog pokušaja ubistva Antona Josipovića, OJT Banja Luka je dalo pravosudnim organima Srbije iz razloga što osumnjičeni ima državljanstvo te zemlje", rekla je Maja Đaković Vidović, portparol OJT Banja Luka.



Da je slučaj pokrenut s mrtve tačke, potvrđuje i činjenica da je tužilac iz Jagodine prošle sedmice boravio u Banjoj Luci i prisustvovao saslušanju više osoba, koje su bile direktni svjedoci Josipovićevog ranjavanja, prenose Novosti.rs.



Pokušaj ubistva dogodio se 4. novembra 1997. u kafe baru "Mustang" u Banjoj Luci. Josipović je u to vrijeme živio u inostranstvu i prvi put je nakon rata došao u rodnu Banja Luku da prisustvuje memorijalnom turniru "Radovan Bisić" kako bi odao počast prijatelju i kolegi.



U izjavi za "Novosti", Josipović kaže da je nakon turnira, u društvu starih prijatelja, otišao u kafić. Tu mu je, ničim izazvan, prišao golobradi mladić i u njega ispalio dva metka, kalibra devet milimetara.



Josipović kaže da je njegovom društvu odmah bio poznat identitet napadača, ali je on isto večer pobjegao u Srbiju, zbog čega nikada nije uhapšen.



"Odmah su mi rekli da je taj momak bio pripadnik tadašnje Državne bezbjednosti koja je tokom rata učestvovala u mnogobrojnim ubistvima i pljačkama. Ja sam tu bio neka kolateralna šteta i uvjeren sam da su ga pojedinci iz službe instruisali da pokuša da me ubije. A nisam bio jedina žrtva", kaže Josipović.