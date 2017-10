Vatrogasno vozilo napravljeno po najmodernijim evropskim standardima, a za koje se dijelovi izrađuju u Živinicama u firmi Sućo, predstavljeno je danas na platou ispred zgrade Općine Stari Grad u Sarajevu.

Početkom ove godine u Živinicima ja otvorena firma Sućo, predstavnica njemačke kompanije Lentner GmbH koja se bavi proizvodnjom sofisticiranih vatrogasnih vozila. Vlasnik i direktor firme je Suad Bešlić, inovator iz Bosne i Hercegovine zahvaljujući čijim idejama je i konstruisano vatrogasno vozilo.



Bešlić je na zahtjev firme Lentner GmbH i želju kupaca osmislio nove ideje za konstrukciju vatrogasnog vozila zahvaljujući kojima je vatrogasno vozilo unaprijeđeno u toj mjeri da je njegova proizvodnja i prodaja porasla za 30 posto.



Potražnja je tolika da se na kupovinu ovakvog vozila mora čekati više od dvije godine. Bešlić ističe da od momenta projektovanja vozila, pa do njegovog izlaska iz fabrike treba proći svega devet mjeseci, a da bi se ovo vozilo u potpunosti proizvodilo u našoj zemlji, potrebna je podrška svih, od lokalnog do najvišeg nivoa vlasti.



"Ovo vozilo je moja inovacija, a ja istovremeno radim i za njemačku firmu Lentner GmbH, koja spada među 50 najboljih firmi u ovoj branši. Početkom ove godine došao sam na ideju da dio proizvodnje prebacim u našu zemlju i danas se možemo pohvaliti da je kompletna konstrukcija ovog vozila rađena u BiH. Trenutno imamo 20 uposlenika, a plan je da iduće godine broj povećamo na 100. Naš krajnji cilj je da za četiri godine jedno ovakvo vozilo u potpunosti bude proizvedeno u BiH", kazao je Bešlić.



Predstavljeno vozilo je rađeno po posljednjim tehnološkim dostignućima, ali i pravnim normama, te željama kupaca. “Prezentaciju vozila smo prvo uradili ovdje - u našoj zemlji, a za sljedeću sedmicu je zakazana i u Njemačkoj,” dodao je Bešlić.



Među prvima u BiH koji bi mogli imati jedno ovakvo vozilo je Općina Stari Grad, a prilikom današnje prezentacije načelnik Ibrahim Hadžibajrić to je i najavio.

“Vozilo koje smo danas vidjeli kompletno je proizvedeno u Živinicama i drago mi je kada svjedočimo uspjehu bh firmi. Ono što je najinteresantnije je da će Općina Stari Grad učestvovati u nabavci jednog ovakvog vozila, a nadam se da će nas pratiti i ostale općine u BiH. Drago mi je što planiraju jedan dio proizvodnje prebaciti i u Kalesiju, jer time će se povećati broj ljudi koji će naći posao i u ovom kraju,” izjavio je danas Hadžibajrić.

Da je riječ o najsavremenijem vozilu potvrdila je i struka, a komandant Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave Civilne zaštite Sarajevo, Hajrudin Zahiragić nije krio oduševljenje.



“Vidimo da se radi o jednom o najsavremenijih vatrogasnih vozila. Posebno nam je drago da se oko 50 odsto dijelova vozila proizvodi u BiH. Vozilo spada u vrh vatrogasnih vozila. Ovakvo vozilo bi svakako dobrodošlo svakoj vatrogasnoj jedinici i svako bi bio ponosan da ga ima u svojoj garaži,” kazao je Zahiragić.



Cijena prototipa vatrogasnog vozila „HLF 20“ na šasiji „Volvoa“ je 418.000 eura.