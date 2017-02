Načelnik Višegrada: Postoji opasnost od urušavanja mosta Mehmed-paše Sokolovića

Načelnik Višegrada Mladen Đurević upozorio je da postoji opasnost od urušavanja mosta Mehmed-paše Sokolovića nakon rekonstrukcije, te apelovao na izvođače radova i investitore da što prije reaguju.

Načelnik Višegrada Mladen Đurević upozorio je da postoji opasnost od urušavanja mosta Mehmed-paše Sokolovića nakon rekonstrukcije, te apelovao na izvođače radova i investitore da što prije reaguju.

Đurević kaže da je most doveden u pitanje radovima koje je posljednje tri godine izvodila turska agencija "Tika".



"Najvažniji radovi bili su sanacija stubova. Sve je urađeno tako što je uz stubove čitavom širinom korita nasut kamen, čime je nivo korita znatno podignut, a istovremeno smanjena propusna moć lukova", naveo je za RTRS Đurević.



Ukoliko bi se desila poplava iz 2010. godine, gdje je bilo 4.000 metara kubnih vode u sekundi, kaže Đurević, moglo bi doći do urušavanja mosta.



On ukazuje da se kamene ploče kojima je most popločan poslije samo nekoliko godina osipaju, dok rasvjeta na ćupriji ne radi od kada su se izvođači povukli.



Đurević pita u šta je sve utrošeno 10 miliona KM, koliko je navodno koštala rekonstrukcija mosta, navodeći da o tome nema precizne dokumentacije.



On je rekao da nema bilo kakvih pisanih tragova o tome koliko je novca uloženo u rekonstrukciju, te da niko ne zna koliko je plaćeno entitetu i BiH.



Đurević je apelovao na izvođače radova i turskog investitora da što prije dođu u Višegrad i reaguju jer se u suprotnom ova istorijska građevina može urušiti.