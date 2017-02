Načelnici saglasni: Brza cesta Sarajevo-Beograd treba proći kroz Goražde i Foču

Najavljena gradnja autoputa Sarajevo-Beograd učvrstila je odnose među općinama Goražde i Foča u RS-u, a susreti načelnika Muhameda Ramovića i Radisava Mašića danas u Foči bili su u cilju zajedničkog nastupa kada je u pitanju lobiranje da trasa ovog puta ide preko Goražda i Foče.

"Mi jasno želimo poslati poruku i uputiti dopise svima i u Federaciji i u RS-u i u državi da taj put o kojem se govori svakako treba da bude put koji će proći kroz Goražde. Zaista je Goražde centar regije i slažem se da je potrebno da ide i preko Foče, jer uvezat ćemo mnoge lokalne zajednice od Istočnog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnovo u Federaciji, Trnovo RS, Kalinovika, Broda, Foče, Trebinja, povezujemo Crnu Goru, Nikšić i Podgoricu, Goražde, Novo Goražde, Čajniče i Ustipraču. Veliki su razlozi da ovaj put prođe ovim područjem", izjavio je Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde.Razgovarano je i o mogućnostima uspostavljanja regionalne sanitarne deponije koja je gorući problem svih lokalnih zajednica koje gravitiraju na ovom području."Goražde i Foča su i do sada su imali dobru saradnju koja će biti ojačana i zajedničkim apliciranjem prema IPA fondovima. Mi smo spremni pomoći Foči u svim situacijama, od oblasti civilne zaštite, odnosno intervencije Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koja se i do sada odazivala po svakom primljenom pozivu i intervenisala na području svih susjednih općina, a to će se svakako nastaviti i u budućnosti. Povezuje nas i veliki broj studenata iz Goražda koji studiraju u Foči, što je dodatni motiv za zajedničku saradnju koja će biti još bolja i u oblasti sporta, kulture, obrazovanja ali i zajedničkim nastupima prema višim nivoima vlasti", istakao je Ramović.Delegacija Općine Goražde posjetila je i lokaciju gdje se ponovo gradi Aladža džamija.