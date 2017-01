Na suđenju Radončiću čitani presretnuti razgovori: Ko je "drug iz tužilaštva" Mate Đakovića?

Na suđenju za ometanje rada pravosuđa, svjedokinja Državnog tužilaštva je čitala presretnutne razgovore koje su vodili optuženi Fahrudin Radončić i Bakir Dautbašić.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Istražiteljica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Zvjezdana Skeledžić je pored repodukcije razgovora, po zahtjevu tužioca Bože Mihajlovića, preznetirala i neke od sms-poruka, koje su prema tvrdnji Tužilaštva BiH, prethodile komunikaciji između optuženih.



Skeledžić je pročitala poruku koju je 23. decembra 2015. Dautbašić dobio od Radončića sa sadržajem: "Policija utvrdila da Sarićka ima nelegalan ugovor", za koju je tužilac pojasnio da dokazuje pritisak i diskreditaciju svjedokinje Sarić kako bi promjenila iskaz.



Radončić je odgovorio da se "tužilac ne može baviti pamfletizmom".



Kako je rečeno u sudnici, Dautabšić je uzvratio porukom: "Kod notara sam", nakon čega mu je Radončić poslao: "Samo da si u toku…".



Tužilac Mihajlović je rekao da porukama dokazuje povezanost i dogovor između optuženih, na šta je odbrana prigovorila uz konstataciju Radončićevog branioca Asim Crnalića da Tužilaštvo BiH od tri riječi pravi priču i da boravak kod notara nije protivzakonit.



Potom je u sudnici pušten presretnuti razgovor u kojem je Radončić, između ostalog, govori Dautbašiću: "Ona je reketašica koja traži da se uradi nelegalna stvar". Prethodno je Dautbašić u razgovoru rekao da su "završili ovaj dio", dok se vodila i rasprava kako bi bilo dobro da se nešto pošalje, večeras ili ujutro.



Svjedokinja Skeledžić je pročitala i poruku koju je Dautbašić poslao na telefon koji koristi direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Perica Stanić sa sadržajem: "Dragi Perice, ako možeš da me nazoveš, pozdrav Bakir Dautbašić".



U razgovoru s izvjesnim Suadom Hasanovićem, optuženi Dautbašić pominje da ima izjavu zbog svjedokinje koja ga tereti da je na nju vršio pritisak, te bi izjavu dostavio direktoru SIPA-a, a odgovoreno mu je da to uradi pismeno i stavi na ruke direktora.



Pušten je također i razgovor koji Dautbašić, prema riječima tužioca, vodi sa sekretaricom, u kojem joj nalaže da kovertu pošalje na određenu adresu ukoliko se on ne vrati do 15.30. Branilac Crnalić je nakon ovog razgovora rekao da osoba koja je ucjenjivana, ima pravo napraviti izjavu i dostaviti je SIPA-i.



Radončić i Dautbašić optuženi su sa Bilsenom Šahman i Zijadom Hadžijahićem za ometanje rada pravosuđa, te davanje i primanje koristi za trgovinu uticajem. Radončić je, prema optužnici, naredio izvršenje pritiska na svjedokinju Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Kelmendija na Kosovu, dok su izvršioci bili Šahman i Dautbašić.



Radončić se tereti i da je, u dogovoru s Dautbašićem, nastojao od Hadžijahića, uposlenika američke ambasade u BiH, saznati da li je u vezi s pritiskom na svjedokinju Sarić otvorena istraga i, ako jeste, da pokuša uticati da se zatvori. Zauzvrat je Hadžijahiću, prema navodima Tužilaštva, obećano imenovanje njegove supruge na mjesto ambasadora u Sloveniji ili nekoj zapadnoevropskoj zemlji.



Odlukom Vijeća, zabranjeno je objavljivanje nekih od razgovora koji su vođeni s određenim svjedocima, nakon što je odbrana to zatražila zbog zaštite ličnog života. Odbrana je također prigovarala na sva tužiočeva objašnjenja razgovora i poruka, te njegovim navodima šta se njima dokazuje.



Odbrana se posebno žalila na poruku koju je 26. decembra 2015. Radončiću poslao Mato Đaković u kojem stoji da je bio s "drugom iz Tužilaštva", te optuženog poziva na kafu, na šta je Radončić odgovorio da je "otišao van grada". Tužilac je rekao da ovim dokazuje kako su se optuženi na sve načine raspitivali o istrazi, te da još nisu identifikovali "druga iz Tužilaštva". Radončić je rekao da je svakome jasno da je Đaković imao svojih obaveza u Tužilaštvu, nakon čega ga je pozvao na kafu, kao i da se u ovom slučaju radi o kompromitovanju javnih ličnosti.



Nastavak suđenja je planiran za 1. februar, prenosi Birn.