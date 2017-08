Na GP Doljani na izlazu iz BiH čeka se oko dva sata

Uz povoljne vremenske uslove, danas se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja.

Vozači se savjetuju da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.



Na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se oko dva sata, a na ulazu do jedan sat. Na GP Bosanski Brod na izlazu iz BiH čeka se u intervalima od pola sata do sat vremena.



Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.