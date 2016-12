U Sarajevu počinje istinski spektakl, javni doček Nove godine za koji organizatori tvrde da će se dugo pamtiti.

U Sarajevu počinje istinski spektakl, javni doček Nove godine za koji organizatori tvrde da će se dugo pamtiti.

22:34 - "Dobro došli u grad ljubavi i sevdaha, zagrlite osobu koju volite i čuvajte je čvrsto", poručila je Naida Čatić, solistica grupe Divanhana.22:22 - Bh. sevdah atrakcija Divanhana dio je večerašnjeg javnog dočeka Nove godine u Sarajevu, a svoj nastup započeli su pjesmom "Grana od bora".22:02 - Yehan je sin Dade Džihana, poznatog sarajevskog muzičara i kompozitora (nekada člana Zabranjenog pušenja i Top liste nadrealista).21:58 - Nakon DJ dvojca After Affair na binu je izašao mladi i talentovani muzičar iz Londona Yehan Jehan.21:31 - Bonjasky & Ivan Z su prije udruživanja u zajednički projekat After Affair nastupali odvojeno. Kao After Affair postoje nepunih godinu dana, a publika ih je vrlo brzo prihvatila, što je rezultiralo brojnim nastupima u BiH i regionu tokom 2016. godine.21:23 - DJ duo After Affair pravi sjajnu atmosferu, a na Trg BiH pristiže sve veći broj ljudi.Program su nastupom otvorili DJ dvojac After Affair, na Trgu BiH već se nalazi veliki broj ljudi, koji će uz pjesme Dine Merlina uploviti u novu 2017. godinu.Uprkos niskim temperaturama veliki broj građana BiH, ali i gostiju iz inostranstva odlučio se da Novu godinu dočeka upravo u Sarajevu. Najveći broj turista u Sarajevo je stigao iz zemalja regiona.