Instalacija vertikalnog transporta i sistema zasnježavanja na Bjelašnici teče planiranom dinamikom, a završetak radova je planiran do kraja septembra.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić zajedno sa direktorom KJP ZOI'84 Midhatom Hubijarom i predstavnicima izvođača radova obišao je u srijedu radove na instaliranju vertikalnog transporta i sistema zasnježavanja na Bjelašnici.



Radovi teku planiranom dinamikom i trebali bi biti gotovi do kraja septembra, a posjetiocima će u narednoj skijaškoj sezoni na raspolaganju biti novi šestosjed i četverosjed.



Završeni su svi iskopni i armirano-betonski radovi i trenutno se postavljaju stubovi za šestosjed. Vrše se i radovi na polaznoj i dolaznoj stanici. Izgrađeni su cjevovodi koji će omogućiti snabdijevanje vodom 39 topova za vještačko zasnježavanje staza, u dužini od oko pet kilometara. Izvode se i radovi na izgradnji "akumulacije 2" koja će biti najvažnija za vodosnabdijevanje instalacija za zasnježavanje, a sadržavat će 40.800 metara kubnih vode.



Za dodatno napajanje služit će "akumulacija 1" kapaciteta 8.000 kubika.



Neophodne količine vode u pomenutim akumulacijama moći će se osigurati i iz regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman, čiju su izgradnju ove godine započeli Vlada KS i Općina Trnovo, rečeno je ovom prilikom.



“Ponosni smo da svi radovi idu po planu, a neki se završavaju i ranije. Zbog važnosti projekta Vlada i resorno ministarstvo svakodnevno vrše nadzor i za sada nema nikakvih problema”, kazao je ministar Šabić.



Naglasio je da je turizam jedna od ključnih grana razvoja Kantona Sarajevo a Vlada KS pokazuje da joj je to interes i kroz ovaj projekt.



“Bez novih investicija i izgradnje infrastrukture nema razvoja turizma. Na Bjelašnici su dugo vremena problem bili vertikalni transport i topovi za snijeg, a sada ćemo moći imati skijašku sezonu tokom pet mjeseci. Planiramo unaprijediti sadržaje i tokom ljeta ovdje i to će nam biti jedan od prioriteta za narednu godinu”, najavio je ministar Šabić.



Direktor Hubijar je istakao da ZOI'84 učestvuje u realizaciji jednog od najkompleksnijih projekata trenutno u Bosni i Hercegovini, te da su na ovo čekali 25 godina.



“Kapacitet šestosjeda je 1.800 skijaša u jednom satu, a trasu će prelaziti za pet i po minuta. Imat će puno veću brzinu prevoza, skratit će se vrijeme čekanja, iako je trasa je duplo duža nego do sada", naglasio je direktor Hubijar.



Po njegovim riječima, Bjelašnica će od ove godine moći parirati mnogim skijaškim centrima širom Evrope.



Radi se o najvećem projektu koji je pokrenut na olimpijskim planinama od održavanja Olimpijskih igara, a u koji je Vlada KS uložila 16 miliona KM. Uz ova sredstva, izdvojeno je dodatnih četiri miliona KM za izgradnju vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman, te 1,5 miliona KM za izgradnju "akumulacije 2".