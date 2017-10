Snijeg je jutros počeo padati na većini planina u našoj zemlji, što potvrđuju i snimci s Bjelašnice, Jahorine, Igmana, Vlašića, Romanije...

Snijeg je jutros počeo padati na većini planina u našoj zemlji, što potvrđuju i snimci s Bjelašnice, Jahorine, Igmana, Vlašića, Romanije...

Snijeg na Jahorini (Foto: Ski.ba)

Snijeg pada i na Bjelašnici (Foto: Ski.ba)

Prema prognozama hidrometeoroloških zavoda, snijeg će danas padati na visinama iznad 1.200 metara nadmorske visine, dok se u nižim dijelovima zemlje očekuje susnježica i kiša. Najviše snijega jutros je palo na Vlašiću i Jahorini.Kako nam javljaju čitatelji, snijeg je od jutros zabijelio ulice preko Romanije, ali su prohodni svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije. Sudeći prema snimcima s kamera na Bjelašnici Vlašiću , do kraja dana snijeg će u potpunosti prekriti najviše dijelove ovih bh. ljepotica, što će naročito obradovati ljubitelje skijanja koji nestrpljivo čekaju novu sezonu.Meteorolozi narednih dana prognoziraju još niže temperature, zbog čega se očekuju još obilnije snježne padavine na bh. planinama i planinskim prevojima. Jutarnje temperature bit će uglavnom niske širom BiH, a kretat će se između 1 i 6 stepeni celzija. Na planinama će se temperature spuštati ispod nule u noćnim satima.Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, dok se u Hercegovini očekuje jaka bura. Po kotlinama i uz riječne tokove bit će maglovito. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 6 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni."U periodu od 26. oktobra do 3. novembra u Bosni se prognozira nestabilno vrijeme, ali s umjerenim količinama padavina, dok će u Hercegovini biti bez padavina s nešto više sunčanih intervala. Od 4. novembra ponovno nas očekuje ozbiljnija nestabilnost s većim količinama padavina", stoji u dugoročnoj prognozi meteorologa FHMZ-a Bakira Krajinovića.