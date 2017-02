Mostar je danas imao svoj dio velike svjetske kampanje "Jedna milijarda ustaje" protiv nasilja nad ženama. Već petu godinu se dešava u svijetu, a na mostarski Španski trg kampanja je privukla stotine plešača, studenata i slučajnih prolaznika.

Tajma Tiro, glasnogovornica Vijeća mladih Grada Mostara, kazala nam je da se pomenuta kampanja organizuje u saradnji s Udruženjem žena BiH, Podružnicom psihologa Hercegovine, kao i Elsom Mostar.



"Pet godina svijet ustaje da simbolično uzme u zaštitu žene, tako je to u svijetu, tako je to i kod nas pa i u Mostaru. Šaljemo i ovaj put jednu univerzalnu poruku da smo protiv svakog oblika nasilja", kazala nam je Tiro.



Organizatori smatraju da je glavni zadatak prestati šutjeti o ovom velikom problemu, zbog toga se i pleše na javnim površinama, to je simbolika glasnosti i zaustavljanja tišine.



"'Jedna milijarda ustaje' samo je simbolika nečega što bismo morali raditi svaki dan, upozoravajući na nasilje nad ženama, ono koje vidimo, kojem svjedočimo", zaključila je Tajma Tiro.



"Jedna milijarda ustaje" kampanja je protiv nasilja nad ženama čija je pokretačica Eva Ensler, autorica knjige "Vaginini monolozi". Jedna od tri žene je u toku svog života silovana, pretučena ili zlostavljana, kažu organizatori.