Moore: Odgađanje izbora u BiH ne dolazi u obzir

"Odgađanje izbora ne dolazi u obzir", izjavio je večeras za TV1 šef Misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore, komentirajući pitanje izmjena Izbornog zakona u BiH.

Moore je napomenuo da je Misija OSCE-a bila sponzor radne grupe koja se bavila reformom izbornog zakonodavstva. Nažalost, oni nisu postigli sporazum o svim otvorenim pitanjima, podsjetio je on.



Napomenuo je također da OSCE i Vijeće Evrope imaju određene preporuke u tom kontekstu, ali i da postoje nove sudske odluke o tom pitanju.



"Vrlo je važno popraviti sve te probleme u Izbornom zakonu, jer BiH ima još godinu i po do izbora", upozorio je Moore.



Prokomentarisao je i teze o mogućem neodržavanju izbora 2018. godine. Čuo sam čudne riječi da neće biti izbora, kao i da se neće poštovati izborni rezultati.



"Odgađanje izbora ne dolazi u obzir. Izbori će biti održani u oktobru 2018. godine na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. To je obavezno. Što se tiče načina i rezultata, bilo bi daleko bolje u skladu sa nekim novim, popravljenim Izbornim zakonom. No, to je nadležnost domaćih političkih stranaka. Oni moraju postići dogovor", izjavio je.