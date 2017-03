Mogherini u Briselu: S Balkana sam se vratila zabrinuta, ali i puna nade i optimizma

Foto: Arhiv/Klix.ba

Visoka predstavnica Evropske unije za sigurnosnu i vanjsku politiku Federica Mogherini je, govoreći o posjeti zemljama zapadnog Balkana, istakla kako se u Brisel vratila zabrinuta zbog situacije u nekim zemljama, ali i puna nade i optimizma u bolje sutra.

"Ovih dana sam na Zapadnom Balkanu vidjela puno više nego ranije. Region je izložen različitim nivoima izazova i tenzija. Neke su interne, domaće, političke dinamike dok su u nekim zemljama regionalne ili međudržavne tenzije. To je veoma opasno jer će vratiti region unazad nekoliko godina, a mir se ne treba uzeti zdravo za gotovo", rekla je Mogherini.



Istakla je kako postoje odlični dokazi da je postignuti napredak rezultat zajedničke posvećenosti balkanskih zemalja, ali je također izrazila i zabrinutost za ovu regiju.



"Istina je da sam duboko i ozbiljno zabrinuta, ali postoji i povjerenje koje proizilazi iz činjenice da ne postoji moć u svijetu koja ima ovoliki učinak na Zapadni Balkan kao što to ima EU. Došla sam zabrinuta zbog nekih slučajeva, ali i puna oprimizma i nade", rekla je Mogherini poručujući kako ima mnogo posla na Balkanu, ali kako EU ima sve alate da prevaziđe eventualne poteškoće.



Naglasila je da naročito pozitivna zbog entuzijazma mladih ljudi u svim dijelovima Balkana.



"Bilo da su to mladi iz ERASMUS programa ili ljuti mladi ljudi koji nemaju posla, činjenica je da su to ljudi koji su vidjeli EU kao ključ da se popravi situacija i da se otvore nova radna mjesta", rekla je Mogherini dodajući kako institucije moraju odraditi svoj dio posla.



Mogherini će u četvrtak podnijeti zvanični izvještaj ministrima vanjskih poslova zemalja članica EU o svojoj posjeti Zapadnom Balkanu, ali i premijerima država.