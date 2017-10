Mladićevi advokati zahtijevaju medicinsku dokumentaciju, prijete tužbom

Ratko Mladić (Foto: Arhiv/EPA)

Odbrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) Ratka Mladića uputila je novi hitan zahtjev da joj se dostavi sveobuhvatan medicinski dosje o liječenju optuženog, prijeteći da ako to ne bude urađeno, da će podnijeti tužbu za nepoštivanje suda.

Advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić u podnesku Haškom sudu su naveli da Tribunalov sekretarijat i pritvorska jedinica "odbijaju da sarađuju s odbranom", prenosi BIRN-Justice Report.



"Postalo je jasno da je medicinsko osoblje pritvorske jedinice nespremno ili nesposobno da pruži zdravstvenu njegu potrebnu da se zaštiti i očuva život pritvorenika poput Mladića. Potrebna je hitna reakcija", navodi se u podnesku.



Prema Mladićevim advokatima, Ured registrara "lažno" navodi da je odbrana prvi put tražila sve nalaze krajem augusta. Kako navode branioci, to je urađeno još u januaru ove godine.



Sekretarijat Tribunala saopštio je prošle sedmice da je, nasuprot tvrdnjama odbrane, optuženom dostavio cjelokupnu medicinsku dokumentaciju o Mladićevoj bolesti i liječenju kojem je podvrgnut u sudskom pritvoru i bolnicama u Haagu.



Mladićevi advokati su u novom podnesku naveli da je ovo "neistina".



"Odbrana nije dobila nikakve zdravstvene dokumente od juna do oktobra ove godine, iako su na to imali pravo", navodi se u podnesku advokata Lukića i Ivetića.



"Odbrana ponavlja da je možda jedini pošteni i fer način da se ovo pitanje riješi transparentno i bez kontraverze da Predsjednik Tribunala skine imunitet sa suda i dozvoli građansku tužbu za medicinski nemar pred drugim sudom ili institucijom, obzirom da Sekretarijat i pritvorska jedinica ne žele da se bave ovim pitanjem. Ovo bi trebalo uraditi prije nego Mladić umre zbog nemara osoba koje je sud uposlio da brinu o zdravstvenom stanju pritvorenika", smatraju advokati.



Odbrana je nedavno tražila da Mladić bude pušten na privremenu slobodu u Rusiju, tvrdeći da je u Haagu liječen na neadekvatan način.



Sudsko vijeće taj zahtjev je odbilo, zaključujući da je Mladić u Haagu liječen na ispravan način i u skladu s medicinskim standardima. Glavni razlog za odbijanje bilo je uvjerenje sudija da nije sigurno da bi se Mladić vratio sa privremene slobodu, uprkos garancijama ruskih vlasti, budući da je do hapšenja 16 godina bio u bjekstvu.



Branioci su, ovih dana, nagovijestili da će uskoro zatražiti da Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju, budući da su od vlasti u Beogradu zatražili i dobili državnu garanciju za privremeno oslobađanje.



Mladić je prije hapšenja, krajem maja 2011. godine, preživio tri moždana udara, a od tada je nekoliko puta bio prebacivan u hašku bolnicu “Bronovo” na ispitivanja i lakše intervencije. U junu 2013. godine, Mladić se u sudnici zahvalio Tribunalu i njegovom medicinskom osoblju što su mu “spasili život” i “izvukli ga iz groba”.



Po odbrani, međutim, Mladićevo zdravstveno stanje stalno se pogoršava, a uslijed rizika od novog moždanog udara ili infarkta, neophodno je bolničko liječenje.



Mladić u pritvoru očekuje presudu po optužnici za genocid u Srebrenici, progon Muslimana i Hrvata širom BiH, koji je u šest opština imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



Prema ranijim najavama zvaničnika Tribunala, prvostepena presuda će biti izrečena u novembru ove godine.