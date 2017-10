Osmom sajmu stipendija održanom danas na Mašinskom fakultetu u Sarajevu je, prema riječima organizatora, prisustvovalo 3.000 do 4.000 zainteresovanih studenata ili onih koji će to tek postati.

S 41 izlagačem, ovo je rekordni sajam stipendija koji je ove godine dobio epitet međunarodnog, jer su se pozivu odazvali predstavnici 14 stranih zemalja. Također, ove godine sajmu su prisustvovali i neki evropski univerziteti s kojima UNSA ima potpisane sporazume, a koji nisu bili na prošlim sajmovima.



Kako je rekao stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA Adnan Rahimić, najpopularniji su bili programi razmjene koje nudi Erasmus, ali su studenti bili zainteresovani i za programe koje nude ambasade raznih zemalja, najviše za Njemačku i Austriju i Tursku koje nude dosta visoke stipendije.



Jedna od prisutnih koji su bili u potrazi za odgovarajućom stipendijom jeste studentica treće godine psihologije Univerziteta u Sarajevu. Kako kaže, smatra da je ovo dobro utrošeno vrijeme i našla je nekoliko zanimljivih programa za studente s invaliditetom koje su nudile vlade Lisabona, Hrvatske i Turske.



No, bilo je i onih koji nisu pronašli program u skladu sa svojim interesom. Tako se studentica Akademije likovnih umjetnosti (Odsjek produkt dizajna) Doris Bakula nadala da će pronaći odgovarajuću ponudu za studij mastera u inostranstvu, ali, kako kaže, nema dovoljno ponuda za studente dizajna.



Ena Kapetanović iz Prve gimnazije je zainteresovana za studij elektrotehnike i informatike. Ena smatra da je bh. obrazovanje dobro, ali da budućnost nije nimalo perspektivna za ambicioznije studente. Našla je zadovoljavajuće ponude koje nudi Erasmus program u Španiji i Italiji.



Jedan od izlagača bilo je i predstavništvo univerziteta Jaen u Španiji koji su prvi put na sajmu stipendija u BiH i rekli su nam kako su bh. studenti najviše zainteresovani za inžinjering, humanističke nauke, španski jezik i poslovnu administraciju.



Kako su nam rekli u predstavništvu univerziteta Szegedinu u Mađarskoj, više od 50 studenata je bilo zainteresovano za studiranje u ovoj zemlji, a najviše ih je bilo zainteresovano za inžinjering i humanističke nauke. No, kako ističu, jedna od prepreka jeste što ovaj univerzitet ne nudi studij na engleskom jeziku.



Student završne godine Mašinskog fakulteta Riad Čelebić je zainteresovan za master studij mašinstva i, kako kaže, došao je na sajam da razmotri najbolje ponude.



"Turci imaju najbolji program, jer je sve uključeno u školarinu, također, nude stipendiju za kurs turskog za studente koji ne znaju jezik. Van BiH želim otići zbog iskustva, ali se planiram vratiti u svoju zemlju", rekao je Čelebić.



Štand turskog predstavništva je bio jedan od najpopularnijih danas, a kako su nam rekli, studenti su najviše bili zainteresovani za tehničke nauke i to za master studij.



"Nudimo pune stipendije za dodiplomski i master studij, kao i za doktorate, ali i za ljetne škole, programe istraživanja i razmjene. To su sve pogodnosti koje odgovaraju studentu koji u svom CV-ju želi da ima što bogatiji akademski plan", rekli su iz predstavništva Turske ambasade u BiH.



Kako je rekao Rahimić, neki studenti ostanu u inostranstvu ako nađu posao, ali ima i onih kojima međunarodno iskustvo studiranja pomogne pri pronalasku zaposlenja u BiH.



"Mi ne pomažemo odliv mozgova, već promovišemo cirkulaciju mozgova, dakle studenti da bi otišli vani moraju biti upisani na Univerzitet u Sarajevu, otići na razmjenu na jedan do dva semestra i vratiti se", rekao je Rahimić, dodavši da je cilj sajma podizanje svijesti o stjecanju znanja van BiH, ali i nastojanje da se to znanje vrati u našu zemlju.