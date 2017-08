Nefomalna grupa mladih iz Goražda pres konferencijom na mostu Alije Izetbegovića u ovom gradu ukazala je na potrebu uređenja plavog pješačkog mosta uoči jednog od najvažnijih praznika 18.septembra, dana BPK i Grada Goražda.

Odlučili su ofarbati pješački most čija je zaštitna ograda u potpunosti korozirala. Da su spremni na akciju pokazali su simbolično odjenuvši i radnička odjela. Već su pokrenuli i proceduru dobivanja potrebnih dozvola za izvođenje radova.



"Trenutno smo u pregovorima s vlastima i oni su nam dali podršku, najvažnije je da dobijemo potrebne dozvole. Nama je žao što i prije nas neko nije došao na istu ideju da to treba uradit"", kaže Nihad Ferhatović.



U farbanje ograde duge oko 350 metara uključit će se i učenici osnovnih i srednjih škola, članovi sportskih kolektiva i umjetničkih društava.



"Ovo se može tretirati i kao kritika na naš način. Lajkovi i aktivnost na društvenim mrežama nisu dovoljni da bi se desile suštinske promjene. Potrebni su nam ljudi koji će izaći i učestvovati u tome", smatra Edo Kanlić.



Ovi mladi ljudi pozvali su sve koji na bilo koji način žele podržati ovu akciju da se jave članovima neformalne grupe a to su pored Nihada i Eda, Vekas Gušo, Nedžad Kamenica, Mirza Starhonić i Faruk Topuz.



Najavljuju da ovo neće biti jedina aktivnost te da su planirali i niz drugačijih kako bi na neki način dali motiv i podršku mladim ljudima da ne razmišljaju o odlasku iz grada na Drini.