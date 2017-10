Dio provedenog vremena sa osobama koje su smještene u Domu za stara i iznemogla lica u Goraždu mladi iz Hope centra u ovom gradu, iskoristili su da prirede novu knjigu čije su stranice ispunjene fotografijama i životnim pričama ljudi iz doma. Album uspomena koji čuva sjećanje i na one koji više nisu među živima.

Ideja druge po redu knjige koju je o korisnicima doma priredio Hope centar bila je spojiti stare ljude i tinejdžere.



"Ja sam ovdje odrasla takoreći jer moja mama radi ovdje i prepoznaju me stariji, uvijek su to lijepi susreti. Sretna sam što sam zapisala njihove priče i što će one ostati kao sjećanje na njih zauvijek u ovoj knjizi", kaže Amina Perla.



Edvin Pršeš priča kako su na knjizi radili cijelo ljeto, bilježeći priče starijih osoba no ističe kako mu je žao što su neke od njih preminule.



"Da se nismo potrudili da to zapišemo, danas bi bili uskraćeni za jedno prelijepo iskustvo, jer njihove priče su veoma poučne i zanimljive", ističe Edvin Pršeš.



Da je knjiga nastala iz ljubavi pokazuju i sretni trenutci zaustavljeni okom kamere.



"Knjiga je i rođena iz ljubavi jer smo mi ovdje često posjećivali jednu ženu koja se zvala Vezira, a koja nije više među živima. Dolazili smo ovdje četvrtkom kod nje i tako je sve počelo. Knjiga sadrži sretne trenutke u kojima se i mladi i stari zabavljaju ali je istovremeno i tužno prisjećanje i posveta onim ljudima koji su nas u međuvremenu napustili", ispričala je Jo Maslen iz Hope centra Goražde.



A starijim osobama zapravo i ne treba mnogo da budu sretni. Aziza Hodo je već godinu dana u Domu za stara i iznemogla lica. Tu je kaže doživjela niz ugodnih trenutaka, a posebno joj je drago što je sa ostalim korisnicima imala priliku ići na izlet.



"Odeš negdje pa vidiš malo dalje i super nam je bilo, pa i prošle godine sam tako obišla Višegrad i Most Mehmed paše Sokolovića. Dok sam bila na selu nisam imala puno prilika za to ali eto došlo je vrijeme da i ja moram ovdje doći i objeručke su me prihvatili. Osjećam se veoma dobro ovdje", ispričala je Aziza.



U Domu se trude da ovim ljudima koliko toliko uljepšaju dane. Bude veselije posebno kad im u goste dođu članovi vokalnog sastava "Behar" te ih obraduju pjesmom kao što su učinili i nedavno povodom Međunarodnog dana starih osoba.



"Mi se trudimo da uvijek ima određenih aktivnosti kako bi boravak u domu bio ugodniji pa smo imali izlet i na Bijele vode, pa svečani ručak uz muziku. A promocija jedne divne knjige koju je priredio Hope centar je bila zaista nešto posebno", ističe Safet Bajrović, direktor Doma za stara i iznemogla lica Goražde.



U ovoj ustanovi, koja je sa radom počela prije 20 godina, trenutno borave 44 osobe.