Grupa mladih iz Sombora, Vukovara, Srebrenice, Gornjeg Vakufa – Uskoplja i Tuzle ujedinjeni u Mreži YU Peace danas su šetnjom tuzlanskim ulicama i prigodnim performansom obilježili Međunarodni dan mira. Svi oni su jednakog stava – mir, razumijevanje, suživot i zajedništvo mogući su na ovim prostorima.

Susret u Tuzli je okupio više od 50 mladih osoba različitih nacionalnosti, odnosno promotora mira kojima je cilj jačanje saradnje i prijateljstva, a u ovoj priči im se pridružila i grupa mladih iz tuzlanske Organizacije Horizonti sa svojim učesnicima iz Milića i Bratunca.



Iz Vukovara u Tuzlu danas je stigla i Milica Ostojić koja u mirovnjačkim susretima učestvuje od 2014. godine.



"Međunarodni dan mira svima nam mnogo znači, jer se trudimo da mlade iz spomenutih gradova ujedinimo i izbrišemo predrasude stvorene na našoj podjeljenosti zbog nacionalnosti, ali i da steknemo mnogo novih prijatelja. Mladi su pokretačka snaga koja može pokrenuti toleranciju i suživot. Stariji su se borili za to da na nama ostane svijet koji ćemo mi učiniti boljim", kazala nam je Ostojić.



Istog stava je i Fedora Mari iz Sombora za koju mir predstavlja dugoročnu stabilnost.



"Svi znamo šta se dešavalo proteklih godina. Mi, mladi ne bismo željeli da se nešto takvo ponovi. Za mene mir predstavlja i rad s nekim budućim generacijama, očuvanje ljepših situacija za njih, stvaranje prilike i da se razvije normalan svijet", mišljenja je ona.



Smatra i da je generacija kojoj pripada, nažalost, veoma mnogo pod uticajem politike.



"Moja generacija mnogo pada i pod medijsku manipulaciju, jer svo obrazovanje dobijaju putem medija, odnosno interneta, TV stanica, novina i slično", naglasila je Mari.



Za Tarika Čalkića iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja mir predstavlja konstantnu borbu za suživot, ostvarivanje ljudskih prava, ali i međusobnu ljubav.



"Mi se, nekako, najviše borimo protiv toga da neku definiciju mira koja glasi da je mir odsustvo rata, promijenimo. Mir nije samo odsustvo rata, on je i suživot, tolerancija, ljubav i naša prava. Također mir je i da živimo normalno i radimo. Nažalost, to mi u zemljama regiona još uvijek nemamo i moramo se boriti pravcu ostvarenja svega toga", naglasio je Čalkić.



Za Gornji Vakuf – Uskoplje kaže da je možda i jedna od "najkritičnijih" opština u BiH, jer je riječ o sredini koja je podijeljena nacionalno te u kojoj djeluju dvije škole pod jednim krovom.



"Možda se ne puca, ali mi smo još uvijek daleko od mira i tolerancije. Živimo u maloj konzervi u kojoj je svako opterećen svojom prošlošću i vrlo malo razmišljamo o izlasku iz svega toga, što nam je u neku ruku i nametnuto", naglasio je on.



Želja za okupljanjem i povezivanjem mladih iz Bosne i Hercegovine sa mladima iz Srbije i Hrvatske rodila se iz potrebe da se pokaže kako su mir, razumijevanje, suživot i zajedništvo mogući na ovim prostorima s ciljem širenja tolerancije.



Zbog toga već 25. godinu finansijsku podršku ovom projektu obezbjeđuje njemački Komitet za demokratiju i ljudska prava iz Kelna, dok svim aktivnostima koordinira Humanitarno udruženje Prijateljice iz Tuzle.



"Ovakvi susreti su izuzetno važni jer mlade trebamo povezivati na svaki mogući način, a kako bismo živjeli mir, gradili prijateljstvo te se povezivali onako kako su se nekad povezivali naši roditelji u bivšoj Jugoslaviji", rekla je Vlasta Marković iz Tuzle, naglasivši da je u ovom projektu dosad učestvovalo više od 20.000 mladih osoba.