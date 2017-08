Mještani Kruščice ne odustaju: Nastavljamo borbu za naše pravo, ne želimo hidrocentralu

Mještani Kruščice jučer na istoj lokaciji (Foto: Facebook)

Mještani Kruščice kod Viteza ne odustaju od borbe za svoja prava u borbi protiv izgradnje hidrocentrale. Iako su pretrpjeli torturu i osjetili nepravu da na svojim leđima, ni u Domu zdravlja u Vitezu ih nisu tretirali ljudski. Međutim, nisu odustali od borbe za rijeku Kruščicu na kojoj se trebaju graditi mini hidroelektrane.

Mještane Kruščice prije dva dana s mjesta gdje su od 2. augusta branili rijeku Kruščicu ne dozvolivši mašinama da započnu radove na izgradnji mini hidroelektrane, odnijeli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.



U saopćenju za javnost MUP SBK je istakao da su mještani pružali pasivni otpor, da nisu nanesene povrede, ali modrice na tijelu žena i muškaraca govore suprotno. U razgovoru za Klix.ba jedan od mještana Kruščice Haris Hurem je kazao kako je situacija danas mirnija jer su mještani jučer bili grubo pretučeni i rastjerani.



"Sada nas ima mnogo više jer želimo da kažemo da je uredu što smo grubo pretučeni i rastjerani, ali da smo daleko od toga da smo završili priča o elektranama. Ona je tek počela i ponavljamo, niko u Kruščici neće graditi elektrane", kazao je Hurem.



Na mjesto gradilišta mini hidroelektrane na rijeci Kruščici jučer je prošla jedna mašina i to bez problema jer se mještani boje uraditi bilo što. Boje se da ponovo ne budu pretučeni i rastjerani.



"Neće niko izaći pred vozila, narod ne smije jer je uplašen. Jučer u Domu zdravlja Vitez, na sramotu medicinarima, nam nisu dijelili ozljedne listove pa smo povrijeđene žene vozili u Travnik u bolnicu gdje su dobile ozljedne listove. Mnogi su dobili i novčane kazne, ne za jučer nego inače za ovo što se dešava. Trpimo veliki pritisak i od policije i jednostavno, ovo što se dešava je nečuven pritisak na ljude Kruščice", dodao je Hurem.



Hurem je kazao kako se na portalima, a vezano za saopćenje MUP-a SBK, pojavila informacija da su mještani Kruščice držali u blokadu komunikaciju Vitez - Kruščica, zbog čega ima potrebu pojasniti da put nikada nije bio u blokadi, osim da su mašine jednom vraćene kada su krenule ka lokaciji izvođenja radova.



Podrška mještanima Kruščice dolazi iz cijele Bosne i Hercegovine, mnogi su najavili i svoj dolazak autobusima kako bi im pružili podršku u borbi za njihova prava, a prema saznanjima Hurema jučer je iz Zenice krenuo jedan autobus ljudi koji je vraćen iz mjesta Čajdraš.



"Volio bih da mi se ti ljudi iz Zenice jave, da im se zahvalimo od srca što su krenuli i pozivam sve ljude koji smatraju da nije dozvoljeno grubiti ljudsko dostojanstvo da dođu i pruže nam podršku", izjavio je Hurem za Klix.ba.



S aktivnostima MUP-a SBK i svim dešavanjima upoznat je i advokat, a Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine otvorila je ex-officio predmet u kojem će ispitati sve okolnosti ovog slučaja.



Direktor Higracona Armin Hadžialić jučer nije htio komentarisati dešavanja u Kruščici, a Hurem je poručio da mještani Kruščice jasno znaju da on stoji iza nemilih dešavanja.



"On je direktno odgovoran za ono što se desilo ženama, pa i muškarcima Kruščice. Neka zna da je toga svjesna čitava Kruščica i da znamo da on stoji imenom i prezimenom iza toga. On misli da se novcem može sve kupiti, a nadam se da je zbog grižnje savjesti ipak odlučio da ništa ne kaže", zaključio je Hurem.



Mještani Kruščice i u narednom periodu će se okupljati na staroj lokaciji, a nadaju se da će uskoro dobiti i veću podršku bh. građana koji će svojim prisustvom pomoći im da se izbore za svoja prava i ljudsko dostojanstvo koje im je zgaženo.