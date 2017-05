Miroslav Lajčak: BiH je spora zbog njenog sistema i pojedinaca čiji se interesi kose sa državom

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovarao je večeras u Mostaru s ministrom vanjskih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom.

Oni su se u 19 sati sastali u Hotelu Mepas, a tema razgovora bilo je stanje u Bosni i Hercegovini i njenom putu ka euroatlanskim integracijama.



Lajčak je nakon susreta okupljenim predstavnicima medija kazao kako BiH sporo korača na svom putu ka EU te da je potrebno okrenuti se rješavanju pravih problema, a ne vrijeme trošiti na pojedince i partije čiji se interesi kose sa državnim interesima.



"Gdje god odem pitaju me o BiH i očekuju da sve znam. Pratim šta se dešava u vašoj zemlji i drago mi je što sam imao priliku razgovarati sa Mladenom Ivanićem o tome gdje se BiH nalazi trenutno, o političkim dešavanjima i gdje vidimo rješenje pitanja kada je riječ o EU integracijama", kazao je ministar vanjskih poslova Slovačke.



On je rekao da neki bh. političari više razmišjaju o izborima, a manje o tome šta uraditi sa Reformskom agendom.



"Mislim da se mora završiti proces oko upitnika i da onda krenemo dalje. Mi očekujemo rezultate, ali čini mi se da je interes za to pao. Od vremena kada sam ja bio visoki predstavnik BiH je napredovala, ali je mogla bolje“, objasnio je Lajčak koji se dotakao i trenutnog stanja sigurnosti u regiji.



"Svako vidi da napetosti rastu, posebno između Srbije i Albanije, odnosno između srbijanskih i albanskih političara. Izjave albanskih političara su neprihvatljive. Ali BiH ima svoju sudbinu u svojim rukama i ima perspektivu. Mnogi bi iz Ukrajine i Gruzije voljeli da imaju sličnu priliku kao vi, ali BiH ide sporo i gubi previše vremena. Vrijeme se gubi zbog komplikovanog sistema i pojedinaca te stranaka čiji su interesi iznad interesa države", zaključio je slovački ministar.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je da je njegov sagovornik veliki prijatelj Bosne i Hercegovine.



"Lajčak je prijatelj BiH i malo je ljudi koji sa tolikim entuzijazmom govore o BiH. On vrlo otvoren i iskren kada je u pitanju naša situacija, a mi smo se nepotrebno zaustavili i moj je stav da nije trebalo imati probleme oko popisa. Nije trebalo izazivati dane koje slavimo i revizija je bila nepotrebna. Potrošili smo vrijeme i šta je rezultat? Ništa. Ja ću pokušati da napravim neke pomake, da probam vratiti stvari u normalan kolosjek. Naravno, neće biti lako, ali ako bude bilo spremnosti vratit ćemo se na pozitivni put", kazao jue Ivanić.